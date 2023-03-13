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Владимир Личутин. Дивись-гора

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В аудиокниге Владимира Личутина «Дивись-гора» лирические очерки о жителях родного ему Архангельского Поморья. Главные герои — жители северной земли: рыбаки и охотники, гончары и земледельцы. И в Киргизии (очерк «Красного сокола лёт») писатель видит близкие его сердцу приметы отчей земли, братство народов.

Личностям необычным, талантливым посвящает Владимир Личутин второй раздел аудиокниги. Сюда вошли поэтические раздумья о Николае Рубцове, Борисе Шергине, Степане Писахове, о сказительницах Марфе Крюковой и Марье Кривополеновой.

Время звучания: 13:32:50

Издательство: Нигде не купишь

Аудиокнигу Владимир Личутин. Дивись-гора читает: Светлана Репина

Основной поток рекламы идет во время первого часа аудиокниги, места постановки и количество рекламы ютуб ставит самостоятельно, а не автор канала.

Кому не нравится чтец – не критикуйте, а купите книгу и читайте сами.

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Приятного Вам прослушивания!

Сайт https://www.audiobook24.ru/.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mJC-z--G3e4
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