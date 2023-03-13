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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (13.03.2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

◽️ На Купянском направлении активными действиями подразделений, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Масютовка, Крахмальное Харьковской области, Стельмаховка и Розовка Луганской Народной Республики.

Уничтожено свыше 60-ти украинских военнослужащих, два автомобиля.

◽️ На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии группировки войск (сил) «Центр» нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Терны и Григоровка Донецкой Народной Республики.

За сутки на данном направлении уничтожено до 110-ти украинских военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

◽️ На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, четырнадцать автомобилей, а также гаубица «Мста-Б».

◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктовУгледар Донецкой Народной Республики, Полтавка, Гуляйполе и Щербаки Запорожской области.

За сутки на данных направления уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено свыше 20-ти украинских военнослужащих, пять автомобилей, две самоходные гаубицы «Акация», а также гаубица «Мста-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 76-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 148-ми районах.

В районе населенного пункта Первомайское Донецкой Народной Республики поражён украинский зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ».

  Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 12 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и одна противорадиолокационная ракета «HARM».

Кроме того, уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктовНововодяное, Сватово, Новоалександровка, Новокраснянка Луганской Народной Республики, Владимировка, Егоровка Донецкой Народной Республики, Васильевка Запорожской области, Новая Збурьевка, а также Константиновка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 400 самолетов, 220 вертолетов, 3401 беспилотный летательный аппарат, 412 зенитных ракетных комплексов, 8280 танков и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4333 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8904 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/24784
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