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Про ЧВК “Редан”

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Познавательно про молодежно-анимешное ЧВК "Редан"



Таймкоды:
00:00 Начало фильма
01:16 Как появилось движение Редан
01:41 Чем занимаются анти-редановцы
02:55 Почему как появилось название ЧВК Редан
04:20 Как началась драка в ТРК Авиапарк
05:56 Редановцы и офники
06:49 Как сформировалось движение
10:17 Как появились анти-редановцы
13:22 Социальный психолог Алексей Рощин – субкультуры
14:59 Студенты – про редановцев
15:30 Про мерч Редана
16:19 Существует ли на самом деле ЧВК
19:58 Как начался конфликт
26:25 Социальный психолог Алексей Рощин – про движение Редан
27:58 Кто должен нести ответственность
29:39 Параллели с трагедией в «Зимней вишне»
32:04 Как преследуют редановцев
33:46 Как разгорался конфликт
36:39 Странности в деле редановцев
45:08 Про современные субкультуры
46:43 Существуют ли реально редановцы?
49:01 Последствия конфликта

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8218649.html
Метки: Видео, манипуляция сознанием, молодеж, общество, психология, Россия
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