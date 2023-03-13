Полное воссоединение родины является общим стремлением всего китайского народа
Из выступления товарища Си Цзиньпина на закрывшемся ВСНП.
Китайская нация совершила огромный скачок от того, чтобы встать и обогатиться, к тому, чтобы укрепиться. Великое возрождение китайской нации стало необратимым историческим процессом
После своего образования Компартия Китая тесно сплотила и повела за собой представителей всех народностей и этнических групп. После ста лет борьбы народное унижение было смыто, китайский народ стал хозяином своей судьбы.
Пекин должен противостоять вмешательству внешних сил в дела Тайваня.
Полное воссоединение родины является общим стремлением всего китайского народа.
PS. Все основные посылы речи Си идут вразрез с американскими хотелками одностороонней гегемонии.
Логика событий такова, что США постараются активировать войну за Тайвань раньше, чем Китай будет полностью готов к тому, чтобы так или иначе вернуть остров в родную гавань. Роль Тайваня – это роль Украины.