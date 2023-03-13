Главная » История, Политика, Творчество

Девочка подходит…подходит девочка…

28 1


Женская храбрость сквозь годы и расстояния.





https://t.me/pravda_shuravi/45829 – цинк

Хватит избивать родственников чилийских женщин!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8220111.html
Метки: грузия, идиоты, пропаганда, Россия, фальсификации, чили, юмор
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Воспитание мальчиков и девочек
Средняя школа полностью ориентирована на девочек
Школа и раздельное обучение - аргументы и факты
Фокусы-покусы квантовой теории
Фабрика марионеток. Исповедь школьного учителя
Один комментарий » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru