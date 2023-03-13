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Байден о кризисе

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Краткое содержание обращения Джо Байдена к американскому народу.

«Обрушения американских банков не будет. Это твердо и четко. Мое утверждение — не просто моя фантазия, и не потому, что я не хотел бы массовых банкротств. Мое утверждение базируется на том, что все просчитано. Работа по отслеживанию положения проводится каждые сутки. Положение полностью контролируется. Банкротства нашей банковской системы не будет. Руку даю на отсечение» (с) Джо Байден

По информации британской разведки – путинских санкций против американской экономики осталось еще на 2-3 банка.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8221177.html
Метки: байден, банки, кризис, США, экономика, юмор
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