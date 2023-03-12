Главная » Вооруженные силы, Новые технологии, Политика, Творчество

Про FPV дроны

48 0

Про FPV дроны

Для тех, кто не в курсе, что такое FPV-дрон.

* * *

У нас есть все шансы проморгать “fpv-революцию» в военном деле, а потом разводить руками, выискивая виновных и указывая друг на друга пальцами. Но к счастью, у нас есть гражданское общество и волонтёры, думаю за счёт их энергии сначала вытянем, а потом они сподвигнут тяжёлые шестеренки государственной машины крутиться в нужном направлении.

Кстати, не придуманная история. Молодой офицер просит начальство отправить бойцов на обучение fpv-пилотов. Старшее начальство хлопает глазами и спрашивает, а чего там учиться то? Все же просто, покажите на месте куда и где нажимать кнопки и нехуй отвлекаться на мелочи, то есть на обучение.

https://t.me/vysokygovorit/10981 – цинк

* * *

Старше Эдды в очередной раз пишет (https://t.me/vysokygovorit/10981) про непонимание военными чинами важности БЛА и FPV-дронов. И это лишь верхушка айсберга. К сожалению, до сих пор понимание важности дронов весьма поверхностное — особенно, когда речь заходит о штабных сотрудниках от подполковника и выше.

Худо-бедно в Российской Федерации удалось довести до уровня Верховного Главнокомандующего о важности беспилотной авиации как таковой для фронта. Поняли-приняли.

И тут началось.

Теперь войска — в лице исполнителей, операторов и лиц, которым предстоит решать задачи на земле, — сталкиваются с непрогибаемой тупизной отдельных командиров. По-другому такой подход охарактеризовать сложно.

В группировке «Днепр» дошло до того, что из вышестоящего штаба ставят задачу письменно докладывать о количестве взлётов квадрокоптеров для учёта. Мы, право же, не знаем, с чем это связано, но при командующем ВДВ генерал-полковнике Теплинском такого абсурда не было.

На Херсонском направлении коптер — поставленный волонтёрами (!) — воспринимается как ноу-хау и средство видео- и фотофиксации переднего края. Доходит до абсурда: необходимо произвести видеосъёмку позиции противника, который разворачивает орудие в сторону наших войск, доложить в вышестоящий штаб и ждать команду на открытие ответного огня. За это время по нашим наблюдательным пунктам противник не просто успевает отработать, но и свернуть орудие да убраться с огневой позиции.

А вы говорите про FPV-дроны.

До тех пор, пока военные чиновники не усвоят, что любой дрон — это, в первую очередь, расходник, который необходимо применять в соответствии с воинской выучкой, смекалкой и целесообразностью по решению командиров на местах — ни о каком обучении на FPV-дроны или же массовой закупке по линии Минобороны России коммерческих дронов в войска речи идти не может.

Всё держится на общественных инициативах — да и то по принципу «не благодаря, а вопреки».

Как-то на одном из эфиров уже была озвучена мысль: пора разворачивать классы робототехники в школах, чтобы молодёжь с малых лет училась собирать дроны и летать на них. Пора проводить централизованные соревнования по пилотированию дронов — в рамках тех же клубов ДОСААФ и военно-патриотических мероприятий «Юнармии».

Разборка/сборка АК-74 — это, конечно, круто. Но в текущих реалиях пилотирование дронов — и отношение к дрону как к современному аналогу АК-74 — должно стать нормальным, адекватным навыком.

(с) @rybar

* * *

В FPV полётах (https://t.me/vysokygovorit/10981) самое важное – это выработать устойчивые навыки управления дроном. Сложность состоит в том, что в отличае от "мавика" вам не помогает электроника. Положение квадрокоптера в пространстве контролирует только оператор своими пальцами. И по моим ощущениям это так же сложно, как управлять вертолётом.

Для того чтобы мне совершить свой первый полет на FPV, мне потребовалось 2 месяца каждый день летать в симуляторе по 2 часа. И даже после такой подготовки ты непременно разобьешь свой первый дрон об стену. Это случается со всеми пилотами без исключения.

Так что если мы хотим через 2 месяца увидеть армада fpv дронов, то уже сейчас нужно массово закупить пульты TBS Tango 2 (по 25 тысяч за штуку), установить на компьютеры симуляторы LiftOFF и посадить за машины способных молодых ребят.

Даже если завтра государство закупит миллион FPV дронов, то у нас просто не будет пилотов для управления ими. Эту задачу надо решать уже сейчас. Финансов для этого нужно немного. Классы по обучению пилотов можно открыть в любом помещении, где есть интернет и электричество. Так чего же мы ждём? Вопрос, скорее риторический.

(с) Александр Харченко

https://t.me/bayraktar1070 – цинк

Тут трудно не согласиться.
Необходимо больше FPV-дронов. Кратно. Это касается как поставок войска. так и производства их на территории страны.
Необходимо дальнейшее развертывание государственных и частных школ подготовки пилотов. Идеально, если на базе ДОСААФ.
Время между получением информации с дрона до открытия огня по выявленной цели необходимо максимально сокращать.
Необходимо интенсивно внедреть тактику противодействия FPV-дронам противника.
Во второй половине 20х годов, FPV-дроны уже будут являться частью системы роевого использования БПЛА на поле боя. Война на Украине лишь ускорит этот процесс.
Государство сейчас предпринимает серьезные усилия по наращиванию производства и обучения, но ситуация требует еще больших объемов и интенсивности работы.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8218053.html
Метки: бпла, бюрократия, военное дело, волонтеры, дроны
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
О китайских дронах
Иран поставит России 1000 дронов
Про эффективность ЗРК "Пэтриот" PAC-3
Сирия, ИГИЛ, последние новости 04 мая 2017
Про сбитый азербайджанский вертолет

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru