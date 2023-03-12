Про FPV дроны

Для тех, кто не в курсе, что такое FPV-дрон.

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У нас есть все шансы проморгать “fpv-революцию» в военном деле, а потом разводить руками, выискивая виновных и указывая друг на друга пальцами. Но к счастью, у нас есть гражданское общество и волонтёры, думаю за счёт их энергии сначала вытянем, а потом они сподвигнут тяжёлые шестеренки государственной машины крутиться в нужном направлении.

Кстати, не придуманная история. Молодой офицер просит начальство отправить бойцов на обучение fpv-пилотов. Старшее начальство хлопает глазами и спрашивает, а чего там учиться то? Все же просто, покажите на месте куда и где нажимать кнопки и нехуй отвлекаться на мелочи, то есть на обучение.

https://t.me/vysokygovorit/10981 – цинк

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Старше Эдды в очередной раз пишет (https://t.me/vysokygovorit/10981) про непонимание военными чинами важности БЛА и FPV-дронов. И это лишь верхушка айсберга. К сожалению, до сих пор понимание важности дронов весьма поверхностное — особенно, когда речь заходит о штабных сотрудниках от подполковника и выше.

Худо-бедно в Российской Федерации удалось довести до уровня Верховного Главнокомандующего о важности беспилотной авиации как таковой для фронта. Поняли-приняли.

И тут началось.

Теперь войска — в лице исполнителей, операторов и лиц, которым предстоит решать задачи на земле, — сталкиваются с непрогибаемой тупизной отдельных командиров. По-другому такой подход охарактеризовать сложно.

В группировке «Днепр» дошло до того, что из вышестоящего штаба ставят задачу письменно докладывать о количестве взлётов квадрокоптеров для учёта. Мы, право же, не знаем, с чем это связано, но при командующем ВДВ генерал-полковнике Теплинском такого абсурда не было.

На Херсонском направлении коптер — поставленный волонтёрами (!) — воспринимается как ноу-хау и средство видео- и фотофиксации переднего края. Доходит до абсурда: необходимо произвести видеосъёмку позиции противника, который разворачивает орудие в сторону наших войск, доложить в вышестоящий штаб и ждать команду на открытие ответного огня. За это время по нашим наблюдательным пунктам противник не просто успевает отработать, но и свернуть орудие да убраться с огневой позиции.

А вы говорите про FPV-дроны.

До тех пор, пока военные чиновники не усвоят, что любой дрон — это, в первую очередь, расходник, который необходимо применять в соответствии с воинской выучкой, смекалкой и целесообразностью по решению командиров на местах — ни о каком обучении на FPV-дроны или же массовой закупке по линии Минобороны России коммерческих дронов в войска речи идти не может.

Всё держится на общественных инициативах — да и то по принципу «не благодаря, а вопреки».

Как-то на одном из эфиров уже была озвучена мысль: пора разворачивать классы робототехники в школах, чтобы молодёжь с малых лет училась собирать дроны и летать на них. Пора проводить централизованные соревнования по пилотированию дронов — в рамках тех же клубов ДОСААФ и военно-патриотических мероприятий «Юнармии».

Разборка/сборка АК-74 — это, конечно, круто. Но в текущих реалиях пилотирование дронов — и отношение к дрону как к современному аналогу АК-74 — должно стать нормальным, адекватным навыком.

(с) @rybar

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В FPV полётах (https://t.me/vysokygovorit/10981) самое важное – это выработать устойчивые навыки управления дроном. Сложность состоит в том, что в отличае от "мавика" вам не помогает электроника. Положение квадрокоптера в пространстве контролирует только оператор своими пальцами. И по моим ощущениям это так же сложно, как управлять вертолётом.

Для того чтобы мне совершить свой первый полет на FPV, мне потребовалось 2 месяца каждый день летать в симуляторе по 2 часа. И даже после такой подготовки ты непременно разобьешь свой первый дрон об стену. Это случается со всеми пилотами без исключения.

Так что если мы хотим через 2 месяца увидеть армада fpv дронов, то уже сейчас нужно массово закупить пульты TBS Tango 2 (по 25 тысяч за штуку), установить на компьютеры симуляторы LiftOFF и посадить за машины способных молодых ребят.

Даже если завтра государство закупит миллион FPV дронов, то у нас просто не будет пилотов для управления ими. Эту задачу надо решать уже сейчас. Финансов для этого нужно немного. Классы по обучению пилотов можно открыть в любом помещении, где есть интернет и электричество. Так чего же мы ждём? Вопрос, скорее риторический.

(с) Александр Харченко

https://t.me/bayraktar1070 – цинк

Тут трудно не согласиться.

Необходимо больше FPV-дронов. Кратно. Это касается как поставок войска. так и производства их на территории страны.

Необходимо дальнейшее развертывание государственных и частных школ подготовки пилотов. Идеально, если на базе ДОСААФ.

Время между получением информации с дрона до открытия огня по выявленной цели необходимо максимально сокращать.

Необходимо интенсивно внедреть тактику противодействия FPV-дронам противника.

Во второй половине 20х годов, FPV-дроны уже будут являться частью системы роевого использования БПЛА на поле боя. Война на Украине лишь ускорит этот процесс.

Государство сейчас предпринимает серьезные усилия по наращиванию производства и обучения, но ситуация требует еще больших объемов и интенсивности работы.

