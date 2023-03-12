«Помните, что Люцифер был первым радикалом». Саул Алинский
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Борьба за власть – это суть теории Алинского, а абсолютным его врагом является сама история с ее набором ценностных скреп. Именно аморализм Алинского, а также его учеников и единомышленников – в основе беспрецедентной войны с собственным прошлым, включая снос памятников выдающимся деятелям американской истории, развернутой сейчас в США, а также движения BLM, уверенно попирающего остатки традиционности в американском обществе.
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