3 Комментария » Оставить комментарий
  • 10747 8163
    chu четыре часа назад

      Начали когда перекрывать границы, то все резко кинулись продавать и почему то покупать машины.
      Сейчас ушли последние хендаи и рено. Детали подорожали в 1.5 и даже в 2 раза.
      Автоваз оказался в полной жоре. Заменить все готовы только китайцы.
      Не успели российские инженеры создать свое. А ведь было бы неплохо сделать когда здесь в ящике я говорил об этом.
      Либо когда вернутся все западники, но с сильным увеличением цены. Это будет полный провал.
      Либо Россия насытит свой рынок сама, но с сильным уменьшением цены.

      2
      2
    • 18120 16550
      Руса три часа назад

        Если исключить западные методички подсчета ВВП, то разрыв
        в пользу БРИКС станет по факту еще больше.

      • 28882 24472
        марина три часа назад

          Русик , отвлекись,вот нормальное чтиво для женщин..https://cambria-1919.livejournal.com/202355.html?utm_source=embed_post
          А ведь наверняка с упоением и восторгом читала Маяковского про сов.паспорт?7Я -да ,мне жуть ,как нравилось..А ведь было так же все в Москве ,как и сегодня..Те же самые алины и что изображать здесь радетелей?-то..Кто жил ,тот и живет…а совковым -8 марта с одним тюльпаном

          1
          1

        Оставить комментарий

        Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

        Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
        Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

        (Обязательно)

        Быстрый переход:

        Информация о сайте

        Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

        Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
        Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
        Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

        Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

        Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru