Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Начали когда перекрывать границы, то все резко кинулись продавать и почему то покупать машины.
Сейчас ушли последние хендаи и рено. Детали подорожали в 1.5 и даже в 2 раза.
Автоваз оказался в полной жоре. Заменить все готовы только китайцы.
Не успели российские инженеры создать свое. А ведь было бы неплохо сделать когда здесь в ящике я говорил об этом.
Либо когда вернутся все западники, но с сильным увеличением цены. Это будет полный провал.
Либо Россия насытит свой рынок сама, но с сильным уменьшением цены.
Если исключить западные методички подсчета ВВП, то разрыв
в пользу БРИКС станет по факту еще больше.
Русик , отвлекись,вот нормальное чтиво для женщин..https://cambria-1919.livejournal.com/202355.html?utm_source=embed_post…
А ведь наверняка с упоением и восторгом читала Маяковского про сов.паспорт?7Я -да ,мне жуть ,как нравилось..А ведь было так же все в Москве ,как и сегодня..Те же самые алины и что изображать здесь радетелей?-то..Кто жил ,тот и живет…а совковым -8 марта с одним тюльпаном