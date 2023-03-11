Евгений Спицын:«3 марта умер Юрий Николаевич Жуков, замечательный человек и выдающийся историк. В конце января у него был день рождения, ему исполнилось 85 лет. Я его тепло и от всей души поздравил с юбилеем. Тем более, что в последние годы мы с ним активно сотрудничали. Плодом этого сотрудничества стал выход книги тюремных мемуаров Григория Евсеевича Зиновьева, одного из видных большевиков, соратника Ленина, который проиграл политическую битву Сталину и Бухарину. Это была очень интересная работа.Юрий Николаевич родился в январе 1938 года в ближнем Подмосковье, в семье кадрового офицера Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Отец его был комкором, по теперешнему «Табелю о рангах» это генерал-лейтенант. Он погиб в 1941 году. Юрий Николаевич большую часть жизни прожил в самом центре Москвы. Это так называемый «дом Большого театра», где жили многие выдающиеся солисты оперы и балета Большого театра. Весь фасад этого дома увешан мемориальными досками. Я надеюсь, что там обязательно найдётся место и для мемориальной доски Юрия Николаевича. После школы он поступил в Историко-архивный институт и по его окончанию поначалу пошёл работать журналистом в Агентство печати «Новости». Это было крупнейшее информагентство, которое активно работало, в том числе и на мировой арене. А затем он пошёл в науку, и в 1976 году защитил кандидатскую диссертацию, которая была посвящена проблемам становления советской культуры в довоенный период. Причём защищал эту диссертацию под руководством одного из крупнейших советских историков – Максима Павловича Кима, который воспитал целую плеяду выдающихся историков по советскому периоду. Тогда же он стал активно работать с издательством «Советская энциклопедия», где возглавил авторские коллективы двух фундаментальных энциклопедий – по истории Москвы и Гражданской войны и иностранной интервенции. Работая руководителем этих коллективов, он приобрёл огромный опыт, в том числе и архивной работы. И уже в 1981 году он перешёл на работу в Институт истории СССР. Это теперь Институт российской истории, где он проработал до конца своих дней. Там в 1993 году он защитил докторскую диссертацию и вскоре стал ведущим, а затем и главным научным сотрудником ИРИ (Институт российской истории) РАН.Это был человек многосторонний, человек, который всё время находился в поиске, человек, который прекрасно знал архивы. Он жил в самом центре Москвы, неподалёку от того бывшего партийного архива, где, по сути дела, дневал и ночевал. То есть он утром выходил из своего подъезда и пешочком минут за 10-15 доходил до этого архива, который располагается как раз за памятником Юрию Долгорукому. И многие часы просиживал там, изучая подробно огромное количество фондов. Работа в разных фондах архива дала возможность ему написать блестящий 6-томник по Истории советской России и Советского Союза, который охватил огромный период, с 1917 по 1954 годы включительно. Я рад, что помог издать ему этот фундаментальный труд. Еще у него есть целый ряд блестящих научных работ, хорошо известных нашему читателю, любителям истории и профессиональным историкам. Это такие книги как «Операция «Эрмитаж», «Иной Сталин», «Сталин. Тайны власти» и целый ряд других.После того, как он завершил многолетнюю работу над 6-томником, в конце жизни он решил написать политическую биографию Зиновьева. Это тоже был своеобразный научный подвиг, поскольку никто до него политическую биографию Зиновьева вообще не писал. Это, по сути дела, первая и пока ещё единственная монография, посвящённая этому известному персонажу нашей отечественной истории. А уже последним проектом, над которым мы вместе работали, стали те самые тюремные мемуары Зиновьева, о которых я уже сказал.В личном плане это был очень приветливый и добропорядочный человек, совершенно лишённый каких-либо конъюнктурных или коммерческих интересов, человек, который имел твёрдую жизненную позицию, блестящий полемист. Человек, который иногда с жаром отстаивал свою точку зрения, но при этом не опускался до каких-либо личных оскорблений или унижений своих оппонентов. К Юрию Николаевичу всегда питали особую привязанность молодые люди – журналисты и историки, для которых он был действительно подлинным, не только научным руководителем, но и старшим товарищем. Я безмерно скорблю о кончине этого замечательного учёного и человека и хочу сказать ему последние слова огромной благодарности за то, что он встретился на моём жизненном пути. И выразить надежду, что память о Юрии Николаевиче, о его вкладе в историческую науку будет ещё долгие-долгие годы сохраняться и в памяти благодарных потомков и в памяти многочисленных читателей, почитателей его творчества и, безусловно, в памяти его коллег – профессиональных историков. Но в одном можно с уверенностью сказать, что своё имя как профессионала-историка он уже давным-давно вписал золотыми буквами в летопись нашей исторической науки, в летопись нашей историографии. Покойтесь с миром, дорогой Юрий Николаевич! Спасибо за то, что Вы были… Мы всегда будем помнить о Вас!»