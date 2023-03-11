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Мировое правительство создаётся прямо сейчас. Валентин Катасонов

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О контурах мирового правительства, и том, по каким признакам можно увидеть его формирование. А также почему эпоха центральных банков движется к закату, и почему мы живём в «предпоследние времена» говорим с доктором экономических наук Валентином Катасоновым. Ведущий – Дионис Каптарь.

Книга “Капитализм. Комплект в 3-х томах”. Катасонов В.Ю. https://den-magazin.ru/utm/1459
Другие книги В. Катасонова https://den-magazin.ru/utm/1460

Научно-просветительская конференция “Русский мир против глобального рейха” https://den-magazin.ru/russkiy-mir-protiv-globalnogo-reyha

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#ДеньТВ #Катасонов #ФРС #ЦБ #мировоеправительство #экономика #финансы
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=s2oCsfxNd5M
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