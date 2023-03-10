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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (10.03.2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

◽️ На Купянском направлении огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила противника в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Гряниковка, Синьковка и Тимковка Харьковской области.

За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, а также два автомобиля.

◽️ На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии и ударами ракетных войск группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ямполовка, Красный Лиман, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Потери противника на данном направлении за сутки составили до 120-ти украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30, а также одна артиллерийская система М777 производства США.

◽️ На Донецком направлении в ходе продолжения активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 120-ти украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин, три автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой Народной Республики, Гуляйполе, Преображенка и Щербаки Запорожской области.

За сутки на данных направлениях уничтожено свыше 50-ти украинских военнослужащих, один танк, три пикапа, а также гаубица Д-30.

◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 20-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 83-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127-ми районах. Кроме того, в районе населенного пункта Петропавловка Донецкой Народной Республики поражён украинский зенитный ракетный комплекс «С-300».

✈️ Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито девять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Русин Яр, Степное, Старомайорское, Владимировка, Угледар Донецкой Народной Республики, а также Пологи Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 400 самолетов, 218 вертолетов, 3373 беспилотных летательных аппарата, 411 зенитных ракетных комплексов, 8249 танков и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4315 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8830 единиц специальной военной автомобильной техники.
 

Источник: https://t.me/mod_russia/24731
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