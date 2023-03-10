Главная » Политика, Творчество

Новости борьбы за демократию в России

40 0


Новости борьбы за демократию в России.

1. Нелегала Михаила Шаца депортировали прямо с концерта из Индонезии в Израиль. Вариант с депортацией в Россию не прокатил благодаря израильскому паспорту.
2. Лия Ахеджакова закончила с выступлениями на театральных подмостках в России. Актриса до сих пор не понимает причин обрушившихся на нее проблем.
3. Чулпан Хаматова после провала творческой карьеры в Прибалтике перебралась в Грузию. По счастливому стечению обстоятельств творческие успехи Хаматовой оказались связаны с гос.финансированием. Не может быть.
4. Земфира написала новую песню "мы научим тебя сука родину любить" с осуждением происходящего в России, где любить Родину в представлении творческой натуры можно только из-под палки.
5. Регент ФБК Волков покинул свою должность после вскрывшихся грязных делишек с российскими олигархами. Разоблачен получающим деньги от Собянина отцом русской демократии Венедиктовым.
6. Олигарх Фридман на свои деньги содержал борца с олигархами Навального. Никогда такого не было и вот опять.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8213696.html
Метки: демократия, демшиза, иностранные агенты, Россия, творцы, юмор
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 21 октября 2019
Новости Украины и Новороссии 31 марта 2017
Новости Украины и Новороссии 17 ноября 2015
Новости Украины и Новороссии 15 апреля 2015
Новости Украины и Новороссии 20 октября 2019

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru