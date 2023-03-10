Новости борьбы за демократию в России
Новости борьбы за демократию в России.
1. Нелегала Михаила Шаца депортировали прямо с концерта из Индонезии в Израиль. Вариант с депортацией в Россию не прокатил благодаря израильскому паспорту.
2. Лия Ахеджакова закончила с выступлениями на театральных подмостках в России. Актриса до сих пор не понимает причин обрушившихся на нее проблем.
3. Чулпан Хаматова после провала творческой карьеры в Прибалтике перебралась в Грузию. По счастливому стечению обстоятельств творческие успехи Хаматовой оказались связаны с гос.финансированием. Не может быть.
4. Земфира написала новую песню "мы научим тебя сука родину любить" с осуждением происходящего в России, где любить Родину в представлении творческой натуры можно только из-под палки.
5. Регент ФБК Волков покинул свою должность после вскрывшихся грязных делишек с российскими олигархами. Разоблачен получающим деньги от Собянина отцом русской демократии Венедиктовым.
6. Олигарх Фридман на свои деньги содержал борца с олигархами Навального. Никогда такого не было и вот опять.