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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (09.03.2023 г.)

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В ответ на организованные 2 марта т.г. киевским режимом террористические акции в Брянской области Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар возмездия.

Высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

В результате удара уничтожены места базирования ударных беспилотных летательных аппаратов, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, а также выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами штурмовой авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Гряниковка, Першетравневое, Ольшана Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр» и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили до 115-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа и самоходная гаубица «Гвоздика».

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск и огня артиллерии в районах населенных пунктов Красное, Семеновка и Первомайское Донецкой Народной Республики за сутки уничтожено более 135-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, гаубица «Мста-Б», а также одна гаубица Д-1.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерией группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Угледар и Пречистовка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 65-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в ходе комплексного огневого поражения уничтожены четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и две гаубицы Д-30.


Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 78-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 102-х районах.

◽️ В районе населенного пункта Воздвиженка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

◽️ Также, в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области в воздушном бою сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Новогродовка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолет Ми-8.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», а также уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Никольское, Благодатное Донецкой Народной Республики, Кременная Луганской Народной Республики, Берестовое Харьковской области и Червоный Маяк Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 399 самолетов, 218 вертолетов, 3366 беспилотных летательных аппаратов, 410 зенитных ракетных комплексов, 8241 танк и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4308 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8816 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/24711
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