Финансовый паразитизм и подготовка к войне против Китая
Финансовый паразитизм и подготовка к войне против Китая
Недавняя публикация на сайте Institute for New Economic Thinking предоставляет важную информацию о том, как финансовый паразитизм в отрасли высоких технологий США стал главной движущей силой в подготовке империализма США к войне против Китая.
И Демократическая и Республиканская партии, как и разведслужбы и многочисленные империалистические мозговые тресты открыто утверждают, что развитие высоких технологий в Китае – угроза существованию государства США как гегемона и ей следует противостоять любой ценой, включая войну.
Сразу возникает вопрос: почему США оказались в положении отстающих?
Статья Мари Карпентьер и Уильяма Лазоника по истории одной из крупнейших корпораций США – Cisco Systems – в которой авторы называют ее «некогда мировым лидером в телекоммуникационных системах и интернете» – помогает дать ответ на этот вопрос.
Авторы отмечают, что США отстает от мировых конкурентов в структуре мобильной связи и то, что они называют «национальным провалом», привело к социально-экономической и геополитической напряженности.
Лазоник давно проводит исследования вовлечения крупнейших корпораций США в финансовые операции для повышения прибылей для акционеров и инвесторов, лишающие их промышленные предприятия денег на опытно-конструкторские работы.
Он предсказывает, что если этот процесс можно приостановить или даже повернуть вспять, то промышленность США вернет себе господство в мировой экономике. Однако, несмотря на иллюзии, что развитие капитализма можно повернуть вспять, в статье содержится важная информация.
Авторы утверждают, что главная причина отставания США – «небрежение важнейших корпораций США ролью лидера в инвестициях в профессиональную подготовку, необходимую для создания передовой информационно-коммуникационной инфраструктуры».
Ни одна компания США не «служит более наглядным примером этого небрежения, чем Cisco Systems, основанная в 1984 году и бурно развивающаяся в 1990-х годах», что сделало ее «мировым лидером по продажам оборудования для интернет-революции».
Однако, за последние 20 лет компания значительно изменила принципы работы.
«С 2001 года руководство Cisco Systems предпочло вкладывать средства в скупку собственных акций – для спекулятивного повышения их цены, вместо инвестиций в профессиональную подготовку, требующуюся для того, чтобы стать мировым лидером в оборудовании для 5G и «интернета вещей»».
С октября 2001 по октябрь 2022 Cisco потратила 152 миллиарда долларов (95% чистой прибыли) на скупку своих акций для повышения их цены.
Кроме затрат на «максимизацию стоимости для акционеров» Cisco выплатила 55 миллиардов дивидендов (35% чистой прибыли). Размах этих трат был таков, что кампания залезала в долги.
Повышение цены акций после 2001 года стало важным орудием для скупки других компаний и оплаты высших руководителей.
В статье отмечается, что Cisco – не единственная компания в области коммуникационных технологий, пошедшая по пути финансиализации. Lucent Technologies – тоже некогда лидер в этой отрасли, тоже пыталась это сделать, но не преуспела и была поглощена французской Alcatel в 2006 году.
Важным событием в развитии финансового паразитизма фирм высокой технологии был запрет Трампа в 2018 году на поглощения фирмой Broadcom фирмы Qualcomm.
Возражение вызвало не то, что Broadcom – иностранная фирма – она была создана в Сингапуре, но потом перебралась в США, а то, что поглощение усилило бы финансиализацию Qualcomm и резко сократило бы затраты на опытно-конструкторские работы.
Авторы заключают, что «влияние финансиализации в отрасли лишило США возможности инноваций в создании коммуникационной инфраструктуры». Политики США «решили в ответ на утрату конкурентоспособности США принять агрессивные протекционистские меры против конкурентов в Китае».
Эти меры начались при Трампе, но значительно усилились при Байдене. Основой стал запрет на доступ к передовым технологиям по производству микропроцессоров, нацеленный на подрыв таких компаний как Huawei и попытки навязать мировые стандарты в пользу фирм США, Японии и Южной Кореи.
Однако авторы утверждают, что нарастающего противостояния можно было бы избежать: «учитывая тенденции развития Cisco на рубеже веков, фирма могла бы играть центральную роль в промышленности, нацеленную на поддержание и усиление мировой мощи США в этой важнейшей отрасли».
Политики США «могли бы осознать необходимость развития этих возможностей для инновации в эпоху, которую теперь можно назвать «потерянными десятилетиями» США. Компания вроде Huawei не навязывает США потерю мирового лидерства. Это сделали сотни миллиардов долларов, расточенных на скупку собственных акций».
Основная слабость этого положения, которое изображает скупку своих акций как неправильный «выбор» руководства компании, в том, что оно игнорирует движущие силы экономики США и ее финансовой системы в их целостности.
Как именно Лазонику должно быть отлично известно, потому что он сам исследовал этот вопрос, вид паразитической деятельности, принятый Cisco, характерен для корпораций США в целом. Это нельзя объяснить выбором, так же как рост заболеваемости раком в какой-либо местности нельзя свести к проблемам со здоровьем отдельных личностей.
Паразитизм – результат господства финансового капитала над всеми отраслями экономики США. Перед корпорациями стоит «выбор”: если они не выполнят его требования – максимизацию стоимости для акционеров, их фирма будет поглощена или станет объектом финансовой реструктуризации.
Этот паразитизм выражает на высшем уровне сущностную логику капиталистической системы, которая, как показал Маркс, состоит в превращении денег в более крупную сумму денег, а не в развитии производительных сил или новых технологий как таковых.
Результаты хищничества, заложенного в ДНК капиталистической системы и стремлению к частной прибыли, можно видеть в ослаблении экономической мощи США – упадку, который пытаются преодолеть военными средствами против страны, которую считают потенциально опаснейшим соперником – Китая.
(с) Ник Бимз
https://www.wsws.org/en/articles/2023/03/06/wmhv-m06.html – оригинал на английском
Обвинять сущность денежного англо-саксонского империализма можно, но нужно всегда смотреть источник.
Давайте посмотрим на компартию под которой мы были 100 лет с философской точки.
Там выбирали в партию “лучших” не по убеждению.
Здесь тоже самое. Не смысл и развитие, а деньги делают деньги.
И второй философский вопрос не как приспособиться чтобы выжить, а оставить после себя будущему.
Клин вышибают клином. Бабки нужно косить.
УВы и АХ ,Бабки победили ФСЕХ..Живи сегодня и сейчас лозунг молодежи.Могло бы помочь государство в правильной ориентации подрастающих поколений ,но куда там ,наоборот ,они создали отряды и “Клубы редакторов “чтобы навязывать нужную им т.з..и за неудобную им разрабатывают схемы наказания..А стада блохеров -не про это разве:
” И тогда зачем всё это глубокомысленное словоизвержение на злободневные темы, если не ради рекламного бабла на тех хайпах, которые пипл схавает тем лучше, чем оные низкопробней, не так ли? Словом, ключевое слово для нынешнего порочного развития и СМИ, и Интернета именно барыш. И не только потому, что всё сущее превращается в предметы купли и продажи, но ещё гораздо пагубней и разрушительней для человечества то, что культивируемые капитализмом нажива и потреблятство навязывают и столь же порочные нормы анонимной безответственности использования социальных сетей не только в корыстных, но и аморальных и прямо преступных целях, не так ли? Увы, но в различных жизненных провалах и даже в гибели оных блоХеров, блЮДогеров, блЯгеров и прочих осатаневших от соблазна колотить рекламное бабло на самых низменных инстинктах, нельзя не видеть вполне естественный отбор как самих этих особей, так и подобных им их подписчиков. Так что же делать, спросите Вы? Да просто пораньше знакомить своих детей и внуков с реальной действительностью, а в критических случаях пороть для их же пользы, да и самим следить, кто же идёт за Вами, тогда и не окажемся лохами….
п.с. ну и конечно ТИК ТОК отключать от детей лет до 5мин ,как в самом Китае -чтобы они не стали приложением к к айфону зомбированным..Вот такая беда от этого Китая ,так что пусть они дерутся ,чтобы попотрошили друг друга…
п.с. но у нас есть капелька меда в этом д..ме мировом :
” молодая элита мира в виртуальном мире, не понимающей мировых политических и экономических процессов.
Только та же проблема с молодежью и в нашей стране.
Где кадры нынешняя элита будет брать, если даже дети у них сидят в виртуальном мире?
На самом деле проблема есть, если вспомнить времена позднего Брежнева
проблема есть и у нас
но с одним поколением, а не с тремя подряд, когда уже наставники и контролеры дезориентированы и не у кого учиться в кризисной ситуации..”