«Это дело рук США!» Интервью о подрывах «Северного потока»
На днях американские таблоиды распространили информацию о том, что сложнейшую подводную диверсию на трубопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2» осуществила «частная» компания с Украины. Якобы, профессиональные военные – водолазы, американская и норвежская техника не были задействованы для организации взрывов, а все это было сделано исключительно по инициативе некоего украинца, который нанял яхту, использовал поддельные паспорта и закупил заряды кумулятивной взрывчатки, доступной для нефтегазовой промышленности.
Предлагаем вашему внимаю перевод фрагмента интервью известного журналиста Сеймура Херша для Radio War Nerd. В рамках интервью журналист подробно рассказывает, почему американские СМИ не публикуют правдивую информацию о диверсии, кто должен нести ответственность за теракт с трубопроводами, а также комментирует правовой прецедент с компенсацией убытков не только России, но и других акционеров «Северных потоков».
Оригинал интервью: https://youtu.be/FLpGH0BpOnk
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