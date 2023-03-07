Заручится поддержкой Глобального Юга не вышло
Важно помнить, в какой изоляции находятся США за пределами англоязычного мира. Заодно с ними только европейские элиты. Но не сами народы, внутри которых нет единства, а именно элиты. За исключением, может, французских. Да и все. Остальной мир не с ними. 90% населения мира не согласны с санкциями. Недавно на конференции по безопасности в Мюнхене США из кожи вон лезли, чтобы заручиться поддержкой Глобального Юга по Украине. Не вышло. Одна за другой страны поднимались и говорили – это не наша война. Мы хотим мира и конца этому кошмару, а не эскалации. Индия, Индонезия, Бразилия, Колумбия, Африка и так далее. Глава американской делегации Камала Харрис говорила им, что когда одна страна нападает на другую, весь мир в опасности. Это вызвало гомерический хохот. Кому-кому, но не США говорить об этом. И не Глобальному Югу. Это анекдот. Конечно, они вежливые люди и просто вежливо ей сказали – без нас. А с Россией и Китаем мы будем торговать и дальше. (c) Ноам Хомский