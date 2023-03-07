Пришлите поесть, а то придут коммунисты…
Эпичная перемога в лучших традициях разворачивается на подконтрольном Тайваню острове Matsu.
Суть проста. Остров от Тайваня далеко, он у материка прямо. Там погранзастава. Погранзаставу надо кормить. Но у самой главной по микросхемам страны сломался Тот Самый Корабль, на котором туда возят еду (там, судя по картинкам, такой охрененный баркас модели "Курортная Одесса при царе-батюшке").
Осатанев за месяцок от тушёнки в банках, рядовые и офицерский состав принялись писать на песке пасквили типа "Дайте пожрать, сволочи".
Пасквили сверху увидели понятно кто и предложили на беспилотнике притащить всякого – пиццу, всё такое.
Разразился дикий скандал, главный по тайваньской обороне Chiu Kuo-cheng извинился, и сказал, что всё доставят спецбортом, C-130. Спецборт тоже не прилетел. Ситуация выглядит ужасающей с точки зрения авторитета одной из сторон и поводом для дичайшего глумления другой. Представляю себе радиопереговоры:
- Алё, проклятые голодные коммуняки?!!
- Ты опять выходишь на связь, м@дила?
- Та я трошки похавать бы… Наши нам забыли еду привезти.
- Так у нас же нечего, мы тут на одной чашке риса в год все сидим.
- Та иди ты, Петросян херов. Мож мы на моторке к вам сгоняем? У нас юани есть налом.
- Скандал будет. Засекут моторку. Давайте мы дроном вам перекинем, вы ж все равно его на приборах не увидите. Только как в прошлый раз, камнями и палками, не сбивайте. Все равно ж не собьёте.
Украинизация Тайваня идёт опережающими темпами.
© Китайский связной – цинк
Так и до возвращения в родную гавань дело дойдет…
Ну вот еще и юмор есть такой у пишущих..А зачем они нужны ?ну во-первых кушать хочется ,не все могут у станка ,т.к. станков мало и в Крыму их нет ..а в поле не всем охота . тем более -востребованность и есть и стала специальностью уже:
“что “филькингауэры” нужны и полезны как дымовая завесе в глобальном преферансе, даже если “партнеры” думают, что это “покер”.
п.с.а кушать хочется каждый день