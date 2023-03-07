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Пришлите поесть, а то придут коммунисты…

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Эпичная перемога в лучших традициях разворачивается на подконтрольном Тайваню острове Matsu.

Суть проста. Остров от Тайваня далеко, он у материка прямо. Там погранзастава. Погранзаставу надо кормить. Но у самой главной по микросхемам страны сломался Тот Самый Корабль, на котором туда возят еду (там, судя по картинкам, такой охрененный баркас модели "Курортная Одесса при царе-батюшке").

Осатанев за месяцок от тушёнки в банках, рядовые и офицерский состав принялись писать на песке пасквили типа "Дайте пожрать, сволочи".

Пасквили сверху увидели понятно кто и предложили на беспилотнике притащить всякого – пиццу, всё такое.

Разразился дикий скандал, главный по тайваньской обороне Chiu Kuo-cheng извинился, и сказал, что всё доставят спецбортом, C-130. Спецборт тоже не прилетел. Ситуация выглядит ужасающей с точки зрения авторитета одной из сторон и поводом для дичайшего глумления другой. Представляю себе радиопереговоры:

- Алё, проклятые голодные коммуняки?!!
- Ты опять выходишь на связь, м@дила?
- Та я трошки похавать бы… Наши нам забыли еду привезти.
- Так у нас же нечего, мы тут на одной чашке риса в год все сидим.
- Та иди ты, Петросян херов. Мож мы на моторке к вам сгоняем? У нас юани есть налом.
- Скандал будет. Засекут моторку. Давайте мы дроном вам перекинем, вы ж все равно его на приборах не увидите. Только как в прошлый раз, камнями и палками, не сбивайте. Все равно ж не собьёте.

Украинизация Тайваня идёт опережающими темпами.

© Китайский связной – цинк

Так и до возвращения в родную гавань дело дойдет…

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8207089.html
Метки: Китай, кнр, тайвань, юмор
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 28812 24410
    марина три часа назад

      Ну вот еще и юмор есть такой у пишущих..А зачем они нужны ?ну во-первых кушать хочется ,не все могут у станка ,т.к. станков мало и в Крыму их нет ..а в поле не всем охота . тем более -востребованность и есть и стала специальностью уже:
      “что “филькингауэры” нужны и полезны как дымовая завесе в глобальном преферансе, даже если “партнеры” думают, что это “покер”.
      п.с.а кушать хочется каждый день

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