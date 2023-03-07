Опустошить и закрыть: Бизнес Европы эмигрирует в США | Геоэнергетика Инфо
Опустошить и закрыть: Европа на пути к Деиндустриализации. Геоэнергетика Инфо
Деиндустриализация ЕС: потребление газа в Европе снизилось почти на 20 процентов. Происходящие негативные процессы ударили практически по всем отраслям промышленности стран ЕС. Больнее всего пришлось химической и сталелитейной индустрии, а также компаниям, занятым в производстве цемента и удобрений.
Европейские политики и руководители стали меньше беспокоиться о том, что миллиарды долларов американских “зеленых” субсидий вызовут отток европейских компаний через Атлантику, и многие считают, что новый огромный пакет конкурирующей помощи не будет правильным ответом. Лидеры ЕС признают риск того, что требования “Сделано в США” в рамках поддержки на сумму 369 миллиардов долларов, предусмотренной Законом о сокращении инфляции, переманят некоторые компании в Соединенные Штаты. Объявленный Tesla акцент на производство батарей там рассматривается как яркий пример.
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Это неправильное современное словечко – “природный газ является сырьем” или что то подобное.
Самое правильное это “энергоемкость продукции” .
Далее идут мелочи по трудозатратам на обслуживание. На газу они наименьшие.
Если Евросоюз распадется по своим валютам, то Германия ляжет под Россию.
И тогда славутый OPEL оказаться может в … “глубоком кризисе”