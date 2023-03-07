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Окружённая Индия, Китай на краю и сколько продержится талибан. Андрей Школьников

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Очередной виток насилия в Средней Азии. Как китайский план мирного урегулирования поставил всех на уши. А также отложенные последствия землетрясения на ближнем Востоке. Говорим с геостратегом Андреем Школьниковым. Ведущий – Илья Титов.

1:06 Афгано-пакистанский вопрос. Грядёт ли новая война, и сколько продержится талибан? Корни и разбор проблем в регионе;
12:22 Почему и кем оказалась окружена Индия?
16:29 Трагедия в Турции и изменение внешней политики Анкары. Продержится ли у власти Эрдоган?
34:08 Китайский план мирного урегулирования конфликта на Украине, и неизбежность вторжения Китая на Тайвань. Почему Китай самый большой сторонник сохранения глобализма в мире?
43:12 Смерть французской Африки. Почему Франция больше вообще ни на что не способна?

Телеграм-канал Андрея Школьникова https://t.me/geostrategrus

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=t6sWs_CY46o
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