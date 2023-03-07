Окружённая Индия, Китай на краю и сколько продержится талибан. Андрей Школьников
Очередной виток насилия в Средней Азии. Как китайский план мирного урегулирования поставил всех на уши. А также отложенные последствия землетрясения на ближнем Востоке. Говорим с геостратегом Андреем Школьниковым. Ведущий – Илья Титов.
1:06 Афгано-пакистанский вопрос. Грядёт ли новая война, и сколько продержится талибан? Корни и разбор проблем в регионе;
12:22 Почему и кем оказалась окружена Индия?
16:29 Трагедия в Турции и изменение внешней политики Анкары. Продержится ли у власти Эрдоган?
34:08 Китайский план мирного урегулирования конфликта на Украине, и неизбежность вторжения Китая на Тайвань. Почему Китай самый большой сторонник сохранения глобализма в мире?
43:12 Смерть французской Африки. Почему Франция больше вообще ни на что не способна?
Телеграм-канал Андрея Школьникова https://t.me/geostrategrus
Канал ДЕНЬ на других платформах
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм https://t.me/gazeta_zavtra
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru
Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
#ДеньТВ