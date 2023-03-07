О проблемах с производством экипировки для армии
О проблемах с производством экипировки для армии
Работают в три смены, чтобы выполнить ГОЗ — у производителей экипировки для армии все еще есть проблемы
Российская компания «Штурм», участвующая в обеспечении армии бронежилетами и спец экипировкой, работает в три смены с начала СВО. Предприятие выполняет гособоронзаказ (https://t.me/suverennews/301) и за год смогло в несколько раз увеличить объемы выпускаемой продукции.
Однако в этом секторе все еще существует проблема, когда частные предприятия недостаточно задействованы (https://t.me/suverennews/268) в выполнении задач первостепенной важности. Кроме того, такие компании все еще испытывают (https://t.me/suverennews/1078) кадровый голод, о чем и свидетельствует переход на шестидневку. Если нехватку (https://t.me/suverennews/565) ценных кадров при производстве БМП-3 еще можно понять, то в отрасли легкой промышленности подобные проблемы решить проще. Сам факт их существования говорит о том, что ситуация (https://t.me/suverennews/268) далека от идеала.
По словам гендиректора «Штурма», некоторые сложности с переходом на «военные рельсы» все же удалось решить. Например, поставщики сырья смогли справиться с потоком заказов.
https://t.me/suverennews/1314 – цинк
В целом так и есть.
Основные проблемы – недостаточные объемы (что обуславливает продолжение закупки иностранной экипировки и защитных средств за рубежом), нехватка специалистов и компетенций по ряду позиций, недостаточные темпы локализации производств на территории России (хотя подвижки в правильном направлении безусловно есть). По сравнению с прошлым годом подвижки существенные, но все еще недостаточные. Предшествующие годы за один год не отыграешь. Главное двигаться в этом направлении и наращивать темпы. В текущих реалиях очевидным выбором выглядит частно-государственное партнерство с прицелом на рост объемов при удешевлении оптовой закупочной стоимости (при выдерживании ГОСТов, разумеется).
Это особо опасное преступление против обороноспособности страны из за которого гибнут необоснованно воины в боях. Все это должно лежать на складах из расчета минимум 3 миллионой армии а не производится на скорую с колес. Единственный способ немедленно решить эту проблему это создание новых государственных производственных мощностей. Оборонка должна быть государственным сектором экономики в котором согласно потребностей в количестве и качестве и по цене почти по себестоимости( не больше 10% рентабельности)будет производится все не обходимое для армии и защиты Родины а не извлекаться прибыль только повышением цен на госзаказ. Но к сожалению лично Путин игнорирует требования общества провести немедленно мобилизацию экономики особенно его ВПК.