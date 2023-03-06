Шольц “Взялся за Ветер”. Газ в Германии заменят на Ветряки | Геоэнергетика Инфо
Шольц “Взялся за Ветер”. Газ в Германии заменят на Ветряки. Геоэнергетика Инфо
Амбициозные цели Шольца заменить газ на ВИЭ не спасут Германию. Ожидается, что развитие ветроэнергетики в Германии будет происходить значительно быстрее, чем раньше. Если в 2022 году по всей стране была построена только 551 новая ветряная турбина, то к 2030 году их количество будет ровняться 1500 до 1800 штук в год. По словам канцлера Германии Олафа, в день должно создаваться от четырех до пяти новых ветряных турбин. Ожидается, что через семь лет производство электроэнергии за счет энергии ветра увеличится более чем вдвое с нынешних 58 до 115 гигаватт. Однако это все равно мало для такой страны, как Германия, указывают журналисты немецкого журнала Focus.
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