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Как бы сербские ракеты…

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Как бы сербские ракеты…

Уходящая неделя отметилась сенсацией: в российском сегменте Telegram поползли слухи о том, что Сербия поставляет оружие киевскому режиму. Несколько дней подряд авторы крупных каналов публиковали «доказательства» прибытия на Украину снарядов, а на сербское руководство обрушился шквал гневных комментариев негодующих русских патриотов.

Всё началось 27 февраля, когда было опубликовано видео 3,5 тыс. сербских ракет для РСЗО «Град» на складе в Братиславе, которые якобы предназначались для Незалежной. В ролике засветилась документация, согласно которой канадская компания закупила сербские снаряды через турецкого посредника. Причём если внимательно рассмотреть разрешение на экспорт, можно увидеть надпись на сербском, которая гласит: по условиям договора они предназначаются исключительно для пользования турецкого оборонного комплекса.

Кадры со склада быстро разлетелись по сети. Разумеется, с язвительными комментариями про «предателей-братушек», снабжающих оружием ВСУ. Представители сербского оружейного завода были вынуждены опровергать слухи: в официальном заявлении Krušik сказано, что предприятие никак не связано с продажей оружия конечному потребителю с Украины и оказалось в центре скандала из-за непрофессионализма журналистов.

Однако в сети уже началась масштабная кампания против сербских властей. В погоне за сенсацией из всех телеграмных орудий распространяли информацию (https://t.me/balkanossiper/5641) о том, что «министр обороны Вукович» якобы подтвердил поставки Украине, а сделала их Сербия под давлением ЕС. При этом ни одного из авторов не смутило, что никакого министра Вуковича в Сербии нет. Главу оборонного ведомства зовут Милош Вучевич, и подобных заявлений он не делал.

Несуществующий министр — далеко не единственный промах любителей хайпа. Буквально на следующий день после выхода видеоролика из Братиславы в сети появилось «неопровержимое доказательство» того, что сербские боеприпасы уже доставлены на Украину. Прибытие в Незалежную продукции Krušik «подтверждало» первое попавшееся изображение, всплывающее в англоязычном поисковике при запросе «ракета». Причём фото, сделанное Мэделин Келли, при оформлении своих новостных материалов совершенно в другом контексте уже использовала и немецкая, и испанская пресса.

Что касается опубликованных документов, сомнения в подлинности они вызвали не только у представителей Krušik. При близком рассмотрении (https://t.me/balkanossiper/5671) «разрешения на экспорт» выяснилось, что оно было выдано Министерством торговли, туризма и телекоммуникаций, хотя разрешения на экспорт оружия в Сербии выдаёт особая правительственная комиссия. Кроме того, документ содержит код, который и вовсе соответствует экспорту муки в Черногорию.

Турецкий посредник в лице Arca Savunma Sanayi Ticaret в Сербии также вызывает много вопросов. По юридическому адресу представительства конторы в Белграде о ней ничего не слышали, а человек, на которого она зарегистрирована, умер ещё в 2021 году.

Таким образом, в погоне за хайпом телеграмные «эксперты» забыли о главном правиле журналиста — проверять источники и достоверность публикуемой информации.

(с) "Балканская Сплетница"

https://t.me/rt_special/3131 – цинк

В общем, история больши походит на историю с "поставкой Марокко танков на Украину", которая на поверку оказалась историей о том, как у Марокко фактически украли танки и поставили на Украину.

Это разумеется не означает, что НАТО не закупает сербское оружие в третьих странах для тайных поставок на Украину. Но в данном случае слишком много моментов указывает на манипуляции и фальсификации.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8201396.html
Метки: война на украине, марокко, оружие, ракеты, Сербия
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