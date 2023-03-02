Танк в Берлине
Танк в Берлине
Когда спиною чуешь дрын,
Пора идти ва-банк.
Укропы привезли в Берлин Подбитый русский танк.
Они устроили возню,
Как «фраер на понтах»,
Мол, мы успешно бьём русню
На всех своих фронтах.
И вот на площади стоит
Подбитый исполин.
Но как-то странно этот вид
Воспринял весь Берлин.
И в пику самостийной лжи,
Не слушая брехню,
Вдруг кто-то розу положил
На серую броню.
В смятенье замолчали рты
Пиндосовских ворон,
Когда вдруг понесла цветы
Толпа со всех сторон.
И было высшей из наград
За жертвенность атак,
Когда последний свой парад
Встречал наш РУССКИЙ танк.
(с) . Фролов
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