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Танк в Берлине

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Танк в Берлине

Когда спиною чуешь дрын,
Пора идти ва-банк.
Укропы привезли в Берлин Подбитый русский танк.

Они устроили возню,
Как «фраер на понтах»,
Мол, мы успешно бьём русню
На всех своих фронтах.

И вот на площади стоит
Подбитый исполин.
Но как-то странно этот вид
Воспринял весь Берлин.

И в пику самостийной лжи,
Не слушая брехню,
Вдруг кто-то розу положил
На серую броню.

В смятенье замолчали рты
Пиндосовских ворон,
Когда вдруг понесла цветы
Толпа со всех сторон.

И было высшей из наград
За жертвенность атак,
Когда последний свой парад
Встречал наш РУССКИЙ танк.

(с) . Фролов

t.me/imsindi_z/9932 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8197533.html
Метки: Берлин, бронетехника, война на украине, Германия, стихи, танки
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