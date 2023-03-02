О китайских дронах
О китайских дронах
Относительно сообщений про ограничения на закупку китайских дронов волонтерами для нужд ВС РФ.
Те, кто вовлечен в процесс, знают, что на практике это повлияет чуть более чем ни на что – дроны как закупались, так и будут закупаться в Китае и в третьих странах и ввозиться в РФ в товарных кол-вах. Это прямое следствие провала стратегии Запада по экономической и торговой изоляции России.
Разумеется, есть ряд проблем, о которых как правило в "сенсационных" заголовках "Китай запретил покупать дроны" не пишут, но они не носят какой-то административный характер. С коммерческой точки зрения проблем с закупкой дронов на текущий момент нет и не ожидается.
Стоит уточнить, что речь идет о закупках коммерческих и промышленных дронов. Украина из закупает точно также, через третьи страны. Военных дронов, вроде Wing Loong 4 или 5 на фронте не фиксировалось. Что конечно не означает, что они не появятся когда-нибудь потом, но на текущий момент нет никаких свидетельств того, что Китай поставлял нам серийные военные дроны. Американцы уже не первый месяц нагнетают по этому поводу, но предъявить Китаю ничего не могут. При этом они конечно же предпринимают усилия, чтобы осложнить для России возможности закупать китайские дроны, но пресечь ее они не могут в силу отсутствия возможности торговой изоляции РФ.
Вместе с тем – не снимается острая необходимость расширения производственных мощностей по производству дронов непосредственно в России и строительства новых предприятий. Объемы производства за год очевидно выросли (особенно по "Кубам" и "Ланцетам" заметно, но этого мало. Фронт де-факто требует тысяч и тысяч дронов. И пока мы не полностью покрываем смотри потребности, возможность затариваться у китайцев, будет играть важную роль в обеспечении наших войск данным расходником.
Молодцы. Дружненько. Если ты не участвуешь сам, то материальная помощь это тоже помощь.