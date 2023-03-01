МАРШ УТРЕННЕЙ ЗАРИ | Новый фильм Романа Качанова
Ностальгический фильм о 90-х от сценариста и режиссера фильмов "ДМБ" и "Даун Хаус".
«Марш утренней зари» — кинофильм Романа Качанова. Отличительной чертой фильма стало то, что в нём сыграло значительное число молодых актёров и музыкантов. Съемки фильма прошли в конце 2020 года. Постпродакшн этой кинокартины шёл весь 2021 год. Премьера была запланирована на 2022 год.
0:00:00-0:01:25 Слова Романа Качанова о предыстории фильма
0:01:25-0:02:50 О чем кино- Павел Гаврилин