Газа больше НЕ БУДЕТ: Украина откажется от ИМПОРТА ГАЗА в 2023 | Геоэнергетика Инфо
Газа больше НЕ БУДЕТ: Украина откажется от ИМПОРТА ГАЗА в 2023. Геоэнергетика Инфо
Нафтогаз Украины: Киев планирует отказаться от импорта природного газа путем наращивания внутренней добычи. План предусматривает для Нефтогаза Украины увеличить добычу на 8%, а для частных компаний на 16% в 2023 году. В 2022 году на территории Украины газовщикам удалось прорубить рекордных 47 новых скважин. В прошлом году добыча газа сократилась на востоке Украины, но в то же время увеличились показатели добычи на западе страны.
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