Иркутская макаронная фабрика. Часть 1
1940. Месильщик Твердовская
1940. Прессовщик Мамаенко
1940. Общий вид гидравлического пресса
1940. Тестомес гидравлических прессов Твердовская
1940-е. Оборудование Иркутской макаронной фабрики
1940-е. Сотрудники Иркутской макаронной фабрики
1940-е. Стахановец т. Николаева за укладкой макарон
1940-е. Стахановка тарного цеха т. Ощенкова
1948. Укладка макарон. Котова Нина – лаборант, Хоменко-Скотина Наталья, Казанкова Анна
1949. Фабричные. Контора и кладовщики
1950. Смена Гринько Марины Андреевны, 18 апреля
1950-е. Здания Иркутской макаронной фабрики
1950-е. Отвозка «крючком» в сторону после забивки ящиков с продукцией. Работница Лайкина Нина
1950-е. Сотрудники Иркутской макаронной фабрики
1951. Смена Деева. Главный инженер – Федоров С. А.
1952. Бригада резчиц макарон. Грачева П. А., Гринько М. А., Мануйленко А. М.