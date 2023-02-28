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Иркутская макаронная фабрика. Часть 1

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1940. Месильщик Твердовская
1940. Месильщик Твердовская

1940. Прессовщик Мамаенко.jpg
1940. Прессовщик Мамаенко

1940. Общий вид гидравлического пресса.jpg
1940. Общий вид гидравлического пресса

1940. Тестомес гидравлических прессов Твердовская.jpg
1940. Тестомес гидравлических прессов Твердовская

1940-е. Оборудование Иркутской макаронной фабрики (2).jpg
1940-е. Оборудование Иркутской макаронной фабрики

1940-е. Оборудование Иркутской макаронной фабрики (3).jpg

1940-е. Оборудование Иркутской макаронной фабрики.jpg

1940-е. Сотрудники Иркутской макаронной фабрики.jpg
1940-е. Сотрудники Иркутской макаронной фабрики

1940-е. Стахановец т. Николаева за укладкой макарон.jpg
1940-е. Стахановец т. Николаева за укладкой макарон

1940-е. Стахановка тарного цеха т. Ощенкова.jpg
1940-е. Стахановка тарного цеха т. Ощенкова

1948. Укладка макарон. Котова Нина - лаборант, Хоменко-Скотина Наталья, Казанкова Анна.jpg
1948. Укладка макарон. Котова Нина – лаборант, Хоменко-Скотина Наталья, Казанкова Анна

1949. Фабричные. Контора и кладовщики.jpg
1949. Фабричные. Контора и кладовщики

1950. Смена Гринько Марины Андреевны, 18 апреля.jpg
1950. Смена Гринько Марины Андреевны, 18 апреля

1950-е. Здания Иркутской макаронной фабрики.jpg
1950-е. Здания Иркутской макаронной фабрики

1950-е. Отвозка «крючком» в сторону после забивки ящиков с продукцией. Работница Лайкина Нина.jpg
1950-е. Отвозка «крючком» в сторону после забивки ящиков с продукцией. Работница Лайкина Нина

1950-е. Сотрудники Иркутской макаронной фабрики (2).jpg
1950-е. Сотрудники Иркутской макаронной фабрики

1950-е. Сотрудники Иркутской макаронной фабрики (3).jpg

1950-е. Сотрудники Иркутской макаронной фабрики.jpg

1951. Смена Деева. Главный инженер - Федоров С. А..jpg
1951. Смена Деева. Главный инженер – Федоров С. А.

1952. Бригада резчиц макарон. Грачева П. А., Гринько М. А., Мануйленко А. М..jpg
1952. Бригада резчиц макарон. Грачева П. А., Гринько М. А., Мануйленко А. М.
Источник: https://humus.livejournal.com/8860471.html
Метки: иркутск, история, Россия, фото
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