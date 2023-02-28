Газовый картель Кремля: Газпром захватывает Иран | Геоэнергетика Инфо
Газовый картель Кремля: Газпром захватывает Иран. Геоэнергетика Инфо
Иран предложил транспортировать российский газ и туркменский газ в любом направлении, включая Южную Азию. Председатель правления иранской компании по газовому инжинирингу и развитию Реза Новшади заяви News Central Asia, что «Иран готов получать газ из Туркменистана и России на севере и поставлять его на юге в любую страну». Газпром и Туркменгаз уже получили официальное предложение от иранской стороны.
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