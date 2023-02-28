Было бы безответственно пускать Трампа в эфир
Познавательно о том, как Fox News сливался с темы после штурма Капитолия в январе 2021 года.
Было бы безответственно пускать Трампа в эфир
Из документов, включенных в иск фирмы Dominion Voting Systems против Fox News, можно получить представление о крайнем цинизме, с которым руководство этого СМИ и мультимиллионеры-ведущие программ относятся к своим зрителям, хотя вряд ли можно считать это чем-то неслыханным.
Важнее доступр к фактам о роли Fox News в превращении Республиканской партии во все более откровенно фашистскую. Руководство и такие ведущие как Такер Карлсон, Син Ханити и Лора Ингрэм были больше всего озабочены в послевыборный период чтобы их не обошли справа такие СМИ как NewsMax и One America Network. Последние открыто поддерживали теории заговора о выборах, которые продвигали Трамп и юристы его выборной кампании, такие как Сидни Пауэлл и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани.
Dominion подала иск в марте 2021 года, после провала попытки путча Трапа 6 января 2021 года, когда он спровоцировал погром Капитолия, пытаясь сорвать утверждение Конгрессом его поражения на выборах и победы Байдена на выборах 2020 года.
Пауэлл, Джулиани и другие адвокаты Трампа утверждали – кроме прочих теорий заговора – что программное обеспечение машин для голосования, разработанное Dominion и проданное многим избирательным властям штатов, использовалось для «кувырка» голосов от Трампа к Байдену. Никаких доказательств этому утверждению не было предоставлено, и в мейлах и СМС руководство и ведущие программ Fox насмехались над Пауэллом и Джулиани, называя их «чокнутыми», а их утверждения безосновательными.
Но это не помешало ведущим программ в эфире поддерживать эти утверждения, приглашая юристов Трампа и других его сторонников вроде владельца фирмы My Pillow Майка Линделля на свои передачи для интервью где перед ними лебезили и выдавали их ложь за чистую монету, а иногда и самого Трампа. Эти интервью, которые Fox передавал каждый вечер, были полны лжи и подстрекательства, призванных создать поддержку для открытых фашистов, которые и громили Капитолий 6 января.
Если руководство Fox и было не в восторге, то не от очевидного противоречия между фактами – Байден победил на выборах с серьезным перевесом – и безумными утверждениями сотрудников выборной кампании Трампа. Их заботило, что Республиканской партии может повредить кампания «Стоп кража», что подтверждает роль Fox как ручного СМИ правого крыла Республиканской партии.
Владелец фирмы News Corp, которая включает Fox – миллиардер Ру́перт Мёрдок, был обеспокоен, что все более явная ложь об украденных выборах подрывают шансы республиканцев на выборах в Сенат от Джорджии, назначенных на начало января 2021 года.
В мейле к главному исполнительному директору Fox – Сюзанне Скотт – от 16 ноября 2020 года, включенном в документы, представленные в иске Dominion, Мёрдок пишет про Пауэлла, Джулиани и тд: «За ними нужно наблюдать, хотя и скептически. Трамп в конце концов признает свое поражение, а нам надо сосредоточиться на Джорджии, помогать там любым возможным способом. Мы не хотим еще больше обозлить Трампа, но Джулиани следует слушать с большим сомнением. Тут все стоит на кону.»
Республиканцы все-таки потеряли оба места в Сенате от Джорджии, и с ними контроль над верхней палатой, чего Мёрдок стремился избежать, так как опасался, что это может угрожать сокращению налогов и отмене регулирования корпораций, которые Трамп проводил все четыре года. Но беспокоился он напрасно, так как правительство Байдена не попыталось всерьез изменить политику Трампа в какой бы то ни было сфере.
Возможно, самое важное в документах Dominion, о чем меньше всего говорят буржуазные СМИ – новые подробности о действиях Трампа 6 января 2021 года, когда погром Капитолия начал сходить на нет, и местная полиция с помощью национальных гвардейцев, которых Пентагон не отправлял несколько часов, начали брать здание под свой контроль.
Трамп пытался попасть в эфир программы Луи Доббса, которая началась в пять вечера на Fox, и позвонил в телекомпанию. Однако, руководство Fox начало труса праздновать, так как стало видно, что погром провалился. Обсуждение внутри руководство привело к выводу, что пускать Трампа в прямой эфир с Луи Доббсом, обычно вопившим про «украденные выборы», было бы «безответственно».
В иске Dominion утверждается: «После полудня 6 января после того, как на Капитолий было совершено нападение, тогдашний президент Трамп позвонил на передачу Луи Доббса, пытаясь попасть в эфир…Но руководство Fox отказало ему. Почему? Не потому, что это не были бы важные новости. 6 января произошло что-то очень важное по любой мерке. Трамп был не только президентом, он был ключевым участником».
Fox отказал Трампу потому, что «это было бы безответственно выпустить его в прямой эфир» и «могло бы отрицательно повлиять на многих людей», как заявила в своих показаниях руководительница Fox Business Network Лорен Петтерсон, которую цитирует иск Dominion.
Этот примечательный вывод заслуживает рассмотрения. «Новостное» ТВ решает в день насильственного захвата Капитолия, что было бы безответственно позволить президенту США выступить в прямом эфире. Они явно понимали, что Трамп сделает заявления, которые будут политически опасными, возможно, даже уличающими.
«Ответственность» их была не перед народом США, который заслуживал узнать об этом, а перед Республиканской партией и капиталистическим правящим классом в целом.
Стоит также заметить, что комиссия Конгресса по расследованию 6 января не знала, что Трамп звонил на Fox News и пытался получить слово в эфире около 5 часов вечера. Возникает вопрос: какие еще критически важные факты все еще скрыты, несмотря на полтора года свидетельских показаний и миллионы страниц документов?
Комиссия, теперь распущенная, практически не расследовала роль Пентагона, включая действующего министра обороны Кристофера Миллера, который не позволил направить войска в Капитолий до тех пор, пока борьба за контроль над зданием не кончилась и полиция не очистила его от погромщиков.
Также не было серьезного расследования роли ФБР и Министерства национальной безопасности, которые имели подробные сведения о планах насильственного захвата Капитолия 6 января, но не сделали ничего, чтобы остановить его, или усилить охрану Капитолия, чтобы отразить его.
(с) Патрик Мартин
https://www.wsws.org/en/articles/2023/02/20/npeu-f20.html – оригинал на английском