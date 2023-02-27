Юкка маунтин: Ядерные Отходы на заднем дворе США | Геоэнергетика Инфо
Yucca Mountain: Ядерные Отходы на заднем дворе США. Геоэнергетика Инфо
Американские АЭС тонут в ядерных отходах. Ядерная промышленность США стремится избавиться от своих отходов. Она отчаянно добивается того, чтобы Репозиторий Юкка маунтин — сухое хранилище отработанного ядерного топлива — полигон для глубокого захоронения отработанного ядерного топлива реакторов и других радиоактивных отходов, стала хранилищем отработанного ядерного топлива и других высокорадиоактивных отходов для всей страны. Однако представители ядерной промышленности не понимают, что если этот проект не будет осуществлен надлежащим образом, то доверие общества к промышленности рухнет.
В том числе – доверие в вопросах транспортировки отходов и способности ядерной промышленности безопасно строить и эксплуатировать реакторы. Потеря доверия существенно отразится на планах ядерной промышленности по созданию новых реакторов. К сожалению, Министерство энергетики торопиться с реализацией совершенно неудовлетворительного плана Юкка-Маунтин.
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