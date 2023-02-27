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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (27.02.2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

◽️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новосёловское Луганской Народной Республики, Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Ольшана, Лиман Первый и Синьковка Харьковской области.

За сутки на данном направлении уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

◽️ На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка и Торское Донецкой Народной Республики, Червонопоповка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Потери противника за сутки составили около 140 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-20.

◽️ На Донецком направлении в результате продолжения наступательных действий подразделений «Южной» группировки войск, поддерживаемых ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем, за сутки уничтожено более 250-ти украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и гаубица Д-20.

В районе города Артемовск Донецкой Народной Республики поражен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ. Также в районе населенного пункта Новомарково Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделениями группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Никольское, Пречистовка Донецкой Народной Республики и Зеленый Гай Запорожской области.

Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 95-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, автомобиль, три пикапа и гаубица Д-20. В районе населенного пункта Червоное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов.

◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля и две гаубицы Д-30.

Кроме того, в районе населенного пункта Снигирёвка Николаевской области уничтожен склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ.


Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 98-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 173-х районах.

В районе населенного пункта Бровары Киевской области поражён центр радиоэлектронной разведки ВСУ. В районе города Хмельницкий поражён оперативный центр специальных операций «Запад».

◽️ Кроме того, в районе населенного пункта Андреевка уничтожена украинская самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и в районе населенного пункта Доброполье Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6.

◽️ Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».

Кроме того, уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Кременец, Новоандреевка Донецкой Народной Республики и Крынки Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 390 самолетов, 211 вертолетов, 3248 беспилотных летательных аппаратов, 406 зенитных ракетных комплексов, 8058 танков и других боевых бронированных машин, 1045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4228 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8574 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/24453
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 28681 24295
    марина 25 мин. назад

      Ну ФСЁ -Распутица ..Останавливаемся..
      Республика Молдавия не вступит в НАТО, но, как и любое нейтральное государство, должна обеспечить свою безопасность. Об этом в эфире Prime TV заявил председатель парламента Игорь Гросу.
      Одновременно и Киев опроверг информацию о том, что готовит нападение на Приднестровье. Так, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что считает регион территорией Молдавии, поэтому предположение о том, что ВСУ «готовятся зайти на молдавскую землю, — это дезинформация».

      Оба заявления прозвучали после того, как Россия озвучила планы киевского режима получить доступ к складам вооружения в приднестровском селе Колбасна (более 20 тысяч тон боеприпасов, оставшихся после вывода 14-й армии) и предупредила, что любая угроза российским военным их охраняющим, миротворцам или гражданам будет расценена, как нападение на Россию.
      п.с. ну и прекрасно,правда этот блин Блинкин сумасшедший помчался сегодня в Кахахстан дружить..

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