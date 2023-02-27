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Как взорвали “Северный Поток”

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Ролик китайского государственного телеканала CGTN с реконструкцией подрыва трубопровода "Северный Поток".



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8192794.html
Метки: "северный поток", Видео, газ, диверсии, Китай, нато, Россия, США
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 10660 8096
    chu 29 мин. назад

      Когда возвращаешься домой, то самое трудное рассказывать как погиб однополчанин его родственникам.

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