Виктор Гюго. Человек, который смеется. Радиопостановка
Человек, который смеется. Радиопостановка
Автор: #Гюго Виктор (Франция)
По одноименному роману.
Режиссеры #Аксенов Всеволод, #Чиаурели Рамаз.
Использованы музыкальные фрагменты: Р. Шуман. “Карнавал”; И. Брамс. “Трагическая увертюра”; Р. Леонкавалло. “Морской ветер”; Ф. Лист. “Прометей”; С. Франк. “Симфония ре минор”; Г. Берлиоз. “Корсар”
В ролях: От автора и #Гуинплен – #Аксенов Всеволод; Дея – #Арди Надежда; Урс – #Ханов Александр; Шериф – #Савельев Владимир; Хардкванон и Баркильфедро – #Субботин Николай
Англия. Конец XVII – начало XVIII вв. Законный сын сэра Кленчарли, обладатель всех титулов, был похищен по приказу короля в малолетнем возрасте. Лицо его изуродовали, и на нем навсегда застыла гримаса смеха. Мальчик вырос и стал странствующим комедиантом: людей развлекала его внешность. Но преступление раскрыли, и юноша должен вернуться в свой круг…
Год производства: 1952