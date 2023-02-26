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Виктор Гюго. Человек, который смеется. Радиопостановка

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Человек, который смеется. Радиопостановка

Автор: #Гюго Виктор (Франция)

По одноименному роману.

Режиссеры #Аксенов Всеволод, #Чиаурели Рамаз.
Использованы музыкальные фрагменты: Р. Шуман. “Карнавал”; И. Брамс. “Трагическая увертюра”; Р. Леонкавалло. “Морской ветер”; Ф. Лист. “Прометей”; С. Франк. “Симфония ре минор”; Г. Берлиоз. “Корсар”

В ролях: От автора и #Гуинплен – #Аксенов Всеволод; Дея – #Арди Надежда; Урс – #Ханов Александр; Шериф – #Савельев Владимир; Хардкванон и Баркильфедро – #Субботин Николай

Англия. Конец XVII – начало XVIII вв. Законный сын сэра Кленчарли, обладатель всех титулов, был похищен по приказу короля в малолетнем возрасте. Лицо его изуродовали, и на нем навсегда застыла гримаса смеха. Мальчик вырос и стал странствующим комедиантом: людей развлекала его внешность. Но преступление раскрыли, и юноша должен вернуться в свой круг…

Год производства: 1952 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FKh0RSxE33k
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