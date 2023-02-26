Довольно удручающая встреча
Глава ЦРУ Бернс о встрече с главой СВР Нарышкиным.
Довольно удручающая встреча. Было очень вызывающее отношение со стороны Нарышкина. Чувство дерзости и высокомерия. Чувство, которое, как я думаю, отражает собственное мнение президента России Владимира Путина, его собственную веру сегодня в то, что он может заставить время работать на него, что он может размолоть украинцев, что он может измотать наших европейских союзников, что в конце концов наступит политическая усталость. (с) Бернс
- Русские сдавайтесь!
- Нет.
- Это была довольно удручающая встреча
Русские не сдаются!
А что ты думал холуй жидовский что перед тобой будут шапку ломать?????