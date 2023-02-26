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Довольно удручающая встреча

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Глава ЦРУ Бернс о встрече с главой СВР Нарышкиным.

Довольно удручающая встреча. Было очень вызывающее отношение со стороны Нарышкина. Чувство дерзости и высокомерия. Чувство, которое, как я думаю, отражает собственное мнение президента России Владимира Путина, его собственную веру сегодня в то, что он может заставить время работать на него, что он может размолоть украинцев, что он может измотать наших европейских союзников, что в конце концов наступит политическая усталость. (с) Бернс

- Русские сдавайтесь!
- Нет.
- Это была довольно удручающая встреча

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8192479.html
Метки: война на украине, нарышкин, Россия, свр, спецслужбы, США, цру
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