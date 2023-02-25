

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Масютовка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 60-ти военнослужащих, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США и самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.



◽️ На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Стельмаховка, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской Народной Республики.

◽️ За сутки на данном направлении уничтожены около 180-ти украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, установка РСЗО «Град», гаубица Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.



◽️ На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 120-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов.



◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Доброволье Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.

За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 90 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица «Мста-Б» и гаубица Д-20.

Также, в районах населенных пунктов Угледар Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ.



◽️ На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена артиллерийская система М777 производства США и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 97-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 135-ти районах.

В районе населенного пункта Глухое Днепропетровской области поражены пункты временной дислокации подразделений морской пехоты и сил специальных операций.



Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Розовка и Димитров Донецкой Народной Республики сбиты самолеты Су-24 и МиГ-29 воздушных сил Украины.



Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит украинский самолет Су-25.

Также уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Жовтневое Харьковской области, Рубежное, Пшеничное, Житловка, Кременная Луганской Народной Республики, Новомихайловка Донецкой Народной Республики и Новозлатополь Запорожской области.

Кроме того, за сутки перехвачены два реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и три баллистические ракеты «Точка-У».



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 390 самолетов, 210 вертолетов, 3236 беспилотных летательных аппаратов, 405 зенитных ракетных комплексов, 8027 танков и других боевых бронированных машин, 1045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4215 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8538 единиц специальной военной автомобильной техники.