Алексей Пастухов. История Тайваня. Часть 7. Снова в составе Китая
Прежде чем, вы приступите к просмотру ролика, хотелось бы обратить ваше внимание, что в конце февраля – начале марта главному проекту нашего канала «Архивная революция» исполняется 5 лет.
Это скромный, но важный для нашего коллектива юбилей. Мы решили, что лучшим способом его отметить будет встреча и общение с вами на очередном военно-историческом форуме нашего канала.
4 и 5 марта в Москве в ДК ЗИЛ состоится военно-исторический форум канала ТактикМедиа «Великие победы Красной армии», посвященный 80-летию операций «Кольцо» и «Искра».
Этим событиям будут посвящены выступления лекторов нашего канала. А в числе гостей будет присутствовать и Алексей Пастухов. Приходите и поддержите своим присутствием нашу работу. До встречи 4 и 5 марта в ДК ЗИЛ.
Регистрация на форум “Великие победы Красной армии”: https://tacticmedia.timepad.ru/event/2275932/
25 октября 1945 г. Тайвань был официально передан под юрисдикцию Китайской Республики. Более 50 лет остров прожил в отрыве от прежней метрополии, и теперь на тайваньскую землю должны были ступить первые за 50 лет солдаты и управленцы с материкового Китая.
Что принесло это жителям острова? Как восприняли они это «возвращение домой» и было ли оно долгожданным? И, главное, как давно забытая Родина восприняла своих бывших детей?
Ссылка на журнал «Parabellum Novum»:
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https://royallib.com/book/efimenko_vasiliy/veter_bogov.html
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