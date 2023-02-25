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Алексей Пастухов. История Тайваня. Часть 7. Снова в составе Китая

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Прежде чем, вы приступите к просмотру ролика, хотелось бы обратить ваше внимание, что в конце февраля – начале марта главному проекту нашего канала «Архивная революция» исполняется 5 лет.
Это скромный, но важный для нашего коллектива юбилей. Мы решили, что лучшим способом его отметить будет встреча и общение с вами на очередном военно-историческом форуме нашего канала.
4 и 5 марта в Москве в ДК ЗИЛ состоится военно-исторический форум канала ТактикМедиа «Великие победы Красной армии», посвященный 80-летию операций «Кольцо» и «Искра».
Этим событиям будут посвящены выступления лекторов нашего канала. А в числе гостей будет присутствовать и Алексей Пастухов. Приходите и поддержите своим присутствием нашу работу. До встречи 4 и 5 марта в ДК ЗИЛ.

Регистрация на форум “Великие победы Красной армии”: https://tacticmedia.timepad.ru/event/2275932/

25 октября 1945 г. Тайвань был официально передан под юрисдикцию Китайской Республики. Более 50 лет остров прожил в отрыве от прежней метрополии, и теперь на тайваньскую землю должны были ступить первые за 50 лет солдаты и управленцы с материкового Китая.
Что принесло это жителям острова? Как восприняли они это «возвращение домой» и было ли оно долгожданным? И, главное, как давно забытая Родина восприняла своих бывших детей?

Ссылка на журнал «Parabellum Novum»:
https://vk.com/public68181942

Ссылка на книгу В. М. Ефименко «Ветер Богов»:
https://royallib.com/book/efimenko_vasiliy/veter_bogov.html

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aUQHB6XuhSw
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