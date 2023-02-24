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Угроза нападения на Приднестровье

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Киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику

Как сообщалось ранее, данная акция вооруженных сил Украины будет проведена в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья.

Министерством обороны Российской Федерации в настоящее время фиксируется значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, развертывание артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией ПМР.

 Реализация планируемой провокации Украинских властей несет прямую угрозу российскому миротворческому контингенту, развернутому на законных основаниях в Приднестровье.

Вооруженные Силы Российской Федерации адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию украинской стороны.

(с) МО РФ

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8187800.html
Метки: война на украине, молдавия, нато, пмр, приднестровье, Россия, Украина
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