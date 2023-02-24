Угроза нападения на Приднестровье
Киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику
Как сообщалось ранее, данная акция вооруженных сил Украины будет проведена в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья.
Министерством обороны Российской Федерации в настоящее время фиксируется значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, развертывание артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией ПМР.
Реализация планируемой провокации Украинских властей несет прямую угрозу российскому миротворческому контингенту, развернутому на законных основаниях в Приднестровье.
Вооруженные Силы Российской Федерации адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию украинской стороны.
(с) МО РФ