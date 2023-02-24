Маккартизм по-польски
Маккартизм по-польски
Сейчас в Польше публично выражать несогласие с политикой правительства о войне на Украине опасно для карьеры.
Лешек Сикульский -хорошо известный и популярный эксперт в геополитике – пример тому. Несколько дней назад Сикульский возглавил созданное им Польское антивоенное движение, которое он хочет сделать низовой основой для объединения поляков против отъявленно антироссийской политики политических элит и СМИ, выступающих за войну и за активное вмешательство в неё.
Спустя короткое время выяснилось, что его уволили с места преподавателя в Академии прикладных наук в Ostrowiec Switokrzyski. Ректор академии Павел Готовицкий не стесняясь, оправдывал свое решение чисто политическими причинами. Вот что Готовицкий сказал в интервью Radio Ostrowiec 16 февраля:
«Я сожалею, что доктор Лешек Сикульский, несомненно, талантливый педагог, весьма уважаемый студентами, решился по сути отказаться от научной и преподавательской деятельности ради социально-политической, и до такой степени. Я сожалею, что взгляды доктора Сикульского, которые он высказывает в этот момент, что люди, которыми он окружил себя, настолько общественно возмутительны, и что его программа противоречит не только моим личным взглядам, которых придерживается наш университет, потому, что мы помогаем Украине и украинцам, чему противоречит Польское антивоенное движение, но также угрожает самому существованию Польши.
Я обратился за подробностями к Сикульскому, и вот что он мне ответил:
«Второго февраля я получил уведомление об увольнении из Академии прикладных наук. Еще раньше меня перестали допускать к преподаванию. Причина – основание Польского антивоенного движения и недовольство правительства, включая звонок из министерства образования и науки и личный визит в академию политиков правящей партии.
В 2022 году Сикульский подвергся яростной травле за то, что взял интервью и посла России в Польше спустя всего несколько дней начала военных действий на Украине. Он стал, вместе с последовательным противником войны депутатом Сейма Гжегошем Брауном, объектом ненависти правящей элиты, которые обвиняют его в том, что он марионетка Путина, русский агент, повторяет «кремлевскую пропаганду».
И все это потому, что он просто говорит об очевидном, что эта война не «неспровоцированная», что Польше не следует вести себя как послушному исполнителю желаний и прихотей киевского режима, что не в интересах Польши оставаться по своему желанию соучастником озвученной Белым домом цели «мы хотим ослабить Россию».
Разумная точка зрения, которая, однако, оказалась чересчур для польского истеблишмента и его союзников в СМИ.
Кроме прочего, Польское антивоенное движение заказало рекламные шиты с лозунгом «Это не наша война», некоторые уже размещены в польских городах.
Это вызвало странное положение, когда многие обвиняют Сикульского в распространении русской пропаганды, потому что лозунг «это не наша война» явно показывает, что Польша уже фактически воюет против России, но они-то желают полного участия в этой войне.
Несмотря на активную роль Польши в войне НАТО на Украине, Польша не только не находится формально в состоянии войны с Россией, но, как показали результаты опроса Project Europe Research of Századvég Foundation, опубликованные в декабре 2022 года, большинство поляков хочет прекращения военных действий.
Согласно недавнему отчету, поляки продолжают поддерживать посылку оружия на Украину, но большинство против участия польских солдат в частях НАТО на Украине.
В середине 2022 года только 17% опрошенных высказались за это. Похоже, что у Польского антивоенного движения есть потенциальные слушатели для призыва к невмешательству и против разжигания войны, против якобы «очевидного» – что Польша уже воюет, и польские граждане должны смириться и следовать планам Нуланд, Салливана и Блинкина.
Польское антивоенное движение не только не вредит Польше, как утверждает бывший наниматель Сикульского, оно действует в интересах польского населения.
Сикульский не намерен отступать от цели – показать пример гражданской деятельности против вмешательства НАТО на Украине.
Польша стоит на распутье, жизни миллионов поляков и национальная безопасность страны под угрозой, если будет принято неразумное решение. Нынешние польские политики – от правящей партии до так называемой оппозиции в парламенте едины в иррациональной ненависти к России и омерзительному пресмыкательству перед Киевом, глядя на них нельзя не перефразировать де Голля – война слишком серьезное дело, чтобы доверять ее политикам. Польские граждане теперь могут повторить вслед за Польским антивоенным движением: Это не наша война!
(с) Михал Крупа -польский историк и журналист
Перевод с английского с небольшими сокращениям
https://consortiumnews.com/2023/02/21/mccarthyism-polish-style/?eType=EmailBlastContent&eId=4ae277eb-6fa9-44a3-88b6-112c583976b2 – оригинал
Писец просто какой-то! Переводят с английского,а самим слабо ситуацию в Польше проанализировать? Статья бредовая и Сикульский и тем более Браун,не являются про российскими от слова совсем.Они работают с партией власти и в случае их избрания будет аля-Зеленский,Мелони 2.0.Их пиарят,что бы развести в очередной раз народ,потому как большая часть населения хоть не про российская,но довольно решительно настроена против войны и за добрососедские отношения.Ни в одном польском СМИ вы не увидите и не услышите мнение этих людей,пропагандоны типа Соловьёва-его соплеменники жгут по по полной.