Годовщина начала СВО
Для РФ начало СВО ознаменовало окончательное обретение полного суверенитета, в том числе и экономического. 30-летний эксперимент с походом в "золотой миллиард" окончательно завершился. Нормальные отношения с Западом окончены на долгосрочную перспективу. Это стало бы серьезной проблемой в рамках старого мироустройства, но в рамках перехода к многополярному миру, этот разрыв уже не столь критичен.
В условиях длительной прокси войны с США и НАТО на территории Украины, которая может идти годами, РФ необходимо укреплять экономическую базу и ВПК, а также наращивать военные усилия на Украине не допуская ряда необязательных ошибок 2022-го года. Кампания 2022-го года показала, что предвоенные планы сторон не выдержали столкновения с реальностью и трансформировались уже на ходу исходя из актуальной ситуации на поле боя и вокруг нее.
Применительно к вопросу о необходимости начала СВО всегда была ровно одна претензия – почему так поздно? Собственно, это осенью признал и Путин, что возможно, надо было пораньше. В остальном же – Россия никак не может допустить существования у себя под боком нацистского режима обладающего ядерным оружием и стремящегося захватить Донбасс и Крым, а также осуществляющего политику этноцида в отношении русских и русскоязычных. Поэтому СВО полностью оправдана и необходима. С наступлением второго года СВО хочется пожелать всем плодотворной и результативной работы для достижения целей кампании 2023-го года и повышение общей эффективности ведения операций, работы тыла и общественных преобразований.
Время не ждет: России для победы в СВО необходимы мобилизационная
экономика и идеология.
Руса, победы есть в день выслеживают по одной две гаубицы противника и уничтожают огнем двух трех сау. Победно идут артиллерийские дуэли. Раз в месяц освобождают небольшую деревню. За год один разбитый в хлам город. Так девять лет побед.