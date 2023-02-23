С Днем Советской Армии и военно-морского флота!
Поздравляю всех причастных с Днем Советской Армии и военно-морского флота! 105 лет назад родилась Красная Армия.
С праздником товарищи!
Поздравляю всех причастных с Днем Советской Армии и военно-морского флота! 105 лет назад родилась Красная Армия.
С праздником товарищи!
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С Праздником Вас!
* Память ОБ этом Празднике – Сохранилась У нас!
(НЕСмотря на ПОВСЕМЕСТНОЕ – НА СССР “атас”…)
Был Великий День – к Армии Уважения!
(НЫНЕ,увы – Уже ДРУГИЕ мнения…И настроения…)
…К Хорошему Вчерашнему – НАВЯЗЫВАЮТ отторжения…
(ТЕ,кто Героев Прошлого ЗАБЫВАЮТ,во “ЧТО” – себя превращают…?!)
…За ЧТО,забывается Советской Армии Солдат,В-чём – Он “виноват”?
не В-ТОМ_Ли,что Им – БЫЛ Побеждён – ФАШИСТСКИЙ ГАД?!!!
* не В-ТОМ_Ли,что НЕ ДАЛ – превратить Мир В ад?!!!
*** Армией Народнаю,ТА Армия Была!Память Это Помнит – и НЕ забыла!!!
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___> С Днём Советской Армии и военно-морского Флота!
(так Давай’те За Это – Пацаны – Поднимем СТАКАНЫ…)
(и несмотря НА холодные Вьюги – С нами И Наши Подруги…)
…НЕ сердитесь на Нас,наши недруги,НЫНЕ – Вы НЕ враги…..
!!! Но Память ЭТОГО Дня – Для Нас Важна!
…И…киньте взглядом – ЯО(ТРИАДА)- С нами Рядом…
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 23–2–23.
День Советской Армии,Международный женский день,Пурим…..Совпадение?