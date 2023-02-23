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С Днем Советской Армии и военно-морского флота!

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Поздравляю всех причастных с Днем Советской Армии и военно-морского флота! 105 лет назад родилась Красная Армия.

С праздником товарищи!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8184623.html
Метки: 23 февраля, день советской армии, праздники
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 1287 1003
    Valeriy Bondarik два часа назад

      “`–“`VCEM privet“`–“`

      С Праздником Вас!
      * Память ОБ этом Празднике – Сохранилась У нас!
      (НЕСмотря на ПОВСЕМЕСТНОЕ – НА СССР “атас”…)
      Был Великий День – к Армии Уважения!
      (НЫНЕ,увы – Уже ДРУГИЕ мнения…И настроения…)
      …К Хорошему Вчерашнему – НАВЯЗЫВАЮТ отторжения…
      (ТЕ,кто Героев Прошлого ЗАБЫВАЮТ,во “ЧТО” – себя превращают…?!)
      …За ЧТО,забывается Советской Армии Солдат,В-чём – Он “виноват”?
      не В-ТОМ_Ли,что Им – БЫЛ Побеждён – ФАШИСТСКИЙ ГАД?!!!
      * не В-ТОМ_Ли,что НЕ ДАЛ – превратить Мир В ад?!!!
      *** Армией Народнаю,ТА Армия Была!Память Это Помнит – и НЕ забыла!!!
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
      ___> С Днём Советской Армии и военно-морского Флота!
      (так Давай’те За Это – Пацаны – Поднимем СТАКАНЫ…)
      (и несмотря НА холодные Вьюги – С нами И Наши Подруги…)
      …НЕ сердитесь на Нас,наши недруги,НЫНЕ – Вы НЕ враги…..
      !!! Но Память ЭТОГО Дня – Для Нас Важна!
      …И…киньте взглядом – ЯО(ТРИАДА)- С нами Рядом…
      _ _ _ _ _

      Ничего ни к кому личного. Благодарю.
      =====
      С уважением – Валерий Бондарик.
      г. Эдмонтон. Канада. 23–2–23.

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    • 16857 15709
      KT час назад

        День Советской Армии,Международный женский день,Пурим…..Совпадение?

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