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Рус сдавайтесь, мы вам не враги…

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"США и нации Европы не стремятся взять под контроль или уничтожить Россию. США не планируют нападать на Россию… Миллионы россиян, которые хотят жить в мире с соседями, нам не враги" (с) Байден

Когда США говорили, что хотят выполнения Минских соглашений – они готовились к войне и не собирались выполнять Минские соглашения
Когда США говорили, что они не заинтересованы в расширении НАТО – они готовили расширение НАТО, еще со времен обещаний Горбачеву
Когда США говорили, что они борются с нацизмом и исламским терроризмом – они использовались исламских террористов и европейских нацистов

Поэтому когда США говорят, что не стремятся взять под контроль и уничтожить Россию это следует читать как "Мы хотим взять под контроль и уничтожить Россию". Примечательно, что во время речи Байдена шел обстрел российских городов американским оружием. Это для самых тупых, кто не понял реальных целей США в этой войне.

"Германия и нации Европы не стремятся к уничтожению России и русского народа. Мы воюем с жидобольшевиками и кровавым тираном Сталином. Мы вам не враги. Переходите на сторону победоносного вермахта",

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8184124.html
Метки: байден, глобализм, империализм, нато, США
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