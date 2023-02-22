Послание-2023. Явные и скрытые смыслы
Что Путин сказал России и миру? Разбираем послание президента Федеральному Собранию с директором Института изучения национальных кризисов Николаем Сорокиныс. Ведущая – Анна Скок.
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#ДеньТВ #Путин #послание #Путин2023 #политика #новости
В самом худшем положении как всегда и обычно поляки.
Украины больше нет. Ее уже никто не поднимет.
А вот поляков будут ненавидеть все. И Россия, и украинцы, и Белоруссия.
Отдавать за все лизинги Байдена некому.