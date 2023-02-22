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Беседа о Буденным

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Историк Игорь Пыхалов рассказывает о маршале Семене Михайловиче Буденном.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8182994.html
Метки: буденный, Видео, красная армия, красные, пыхалов, ркка
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