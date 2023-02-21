Выступление Краснова-Керенского/Дмитрий Пучков и Егор Яковлев
Очередная серия цикла «Настоящая игра престолов». В этом выпуске Егор Яковлев рассказывает о событиях, произошедших после Октябрьского вооруженного восстания – походе казачьих частей 3-го кавалерийского корпуса под командованием Александра Керенского и Петра Краснова.
Видео вышло на площадках Дмитрия Пучкова в 2017-году. В связи с ростом аудитории и сохранившейся актуальностью темы публикуем его на нашем канале.
#цифроваяистория #егоряковлев #дмитрийпучков #большевики
Все видео цикла: https://youtube.com/playlist?list=PLovWAjYWJLZckfCgxRkSLvGtHXAT3vUeY
Новый фестиваль «Цифровая история» в Москве: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2277998/