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Выступление Краснова-Керенского/Дмитрий Пучков и Егор Яковлев

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Очередная серия цикла «Настоящая игра престолов». В этом выпуске Егор Яковлев рассказывает о событиях, произошедших после Октябрьского вооруженного восстания – походе казачьих частей 3-го кавалерийского корпуса под командованием Александра Керенского и Петра Краснова.
Видео вышло на площадках Дмитрия Пучкова в 2017-году. В связи с ростом аудитории и сохранившейся актуальностью темы публикуем его на нашем канале.
#цифроваяистория #егоряковлев #дмитрийпучков #большевики

Все видео цикла: https://youtube.com/playlist?list=PLovWAjYWJLZckfCgxRkSLvGtHXAT3vUeY

Новый фестиваль «Цифровая история» в Москве: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2277998/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Z1_MWqPxg24
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