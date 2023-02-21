Шарада
Всем привет! Прислали фото вытесанной плиты установленной где-то в окрестностях Питера, из подробностей знаю, что рядом проходила древняя дорога викингов. Хочу спросить, не знает ли кто подробностей про данный камень и несет ли в себе какой смысл текст на его поверхности? Не исключаю возможности, что новодел, но плита тесанная и поверх краски букв вовсю растет лишайник.
Поисковая система по изображению гугля и яндекса результата не дала.
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По дороге в Карелию.