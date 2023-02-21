Антиматерия и радиоактивность в медицине. К чему привело сотрудничество физиков и медиков
Физик Борис Марцинкевич вновь погружает нас в пучины ядерной физики. Продолжение рассказа о том, что такое и как работает ядерная медицина, а также почему отечественную атомную школу пытается догнать весь мир.
Начало можно посмотреть здесь https://www.youtube.com/watch?v=O_juzvj2d1I&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92
Телеграм-канал Бориса Марцинкевича: https://t.me/geonrgru
Канал ДЕНЬ на других платформах
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм https://t.me/dentvinform
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru
Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
#ДеньТВ #ядернаямедицина #радиация #Марцинкевич #медицина #наука #здоровье #онкология #рентген #радий #рак #лучеваятерапия #аннигиляция #диагностика #физика