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Национализация в Крыму

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Власти Крыма сообщили, что национализированное имущество прихвостней киевских нацистов, уже в этом году начнут продавать с аукционов.
Несколько десятков персонажей попали в итоговые списки. Конфискации подвергли землю, недвижимость и различные активы. Все это реализуют на торгах, доход от которых будет обращен в пользу государства.
Ранее, Аксенов заявлял, что вырученные деньги (а они обещают быть немалыми), будут потрачены на поддержку участников СВО из Крыма – это касается как доброволцьев, так и призванных по частичной мобилизации.
Раздачу земли в западном Крыму должны начать в апреле. Землю уже частично нарезали.
У нас также сейчас ее нарезают – пока 160 участков в Севастополе накроили.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8180721.html
Метки: крым, национализация, севастополь, экономика
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Один комментарий » Оставить комментарий
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    тсь три минуты назад

      От одних иудеев перейдет к другим иудеям, но не в коем случае в госсобственность народа неевреев Крымчан.«Кто гою возвращает потерянную вещь, того Господь Бог не простит; поэтому закону запрещено возвращать гою украденную вещь». (Талмуд, Jowa f. 88, 1, pisk. Tos 62).
      «Евреи грешат, когда возвращают потерянные вещи отступникам, и язычникам, равно и всем которые Шаббата не почитают». (Талмуд, Jowa f. 132).
      «Кто гою возвращает потерянные гоем вещи, тот гоя считает равным еврею». (Талмуд, Sanh 1 c.; слова Рашши).
      «Грешит тот, кто возвращает потерянные вещи нееврею, потому что, в таком случае он увеличивает силу безбожных». (Jdd. ch. 4, 11, 3. f. 31, 1; слова раввина Маймонида).

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