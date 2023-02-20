Национализация в Крыму
Несколько десятков персонажей попали в итоговые списки. Конфискации подвергли землю, недвижимость и различные активы. Все это реализуют на торгах, доход от которых будет обращен в пользу государства.
Ранее, Аксенов заявлял, что вырученные деньги (а они обещают быть немалыми), будут потрачены на поддержку участников СВО из Крыма – это касается как доброволцьев, так и призванных по частичной мобилизации.
Раздачу земли в западном Крыму должны начать в апреле. Землю уже частично нарезали.
У нас также сейчас ее нарезают – пока 160 участков в Севастополе накроили.
От одних иудеев перейдет к другим иудеям, но не в коем случае в госсобственность народа неевреев Крымчан.«Кто гою возвращает потерянную вещь, того Господь Бог не простит; поэтому закону запрещено возвращать гою украденную вещь». (Талмуд, Jowa f. 88, 1, pisk. Tos 62).
«Евреи грешат, когда возвращают потерянные вещи отступникам, и язычникам, равно и всем которые Шаббата не почитают». (Талмуд, Jowa f. 132).
«Кто гою возвращает потерянные гоем вещи, тот гоя считает равным еврею». (Талмуд, Sanh 1 c.; слова Рашши).
«Грешит тот, кто возвращает потерянные вещи нееврею, потому что, в таком случае он увеличивает силу безбожных». (Jdd. ch. 4, 11, 3. f. 31, 1; слова раввина Маймонида).