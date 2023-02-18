Открывая тайны древних технологий
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Только сейчас мы начинаем разгадывать тайны древних сооружений, утраченные технологий их постройки и настоящее их предназначение. Интервью с американским исследователем Стивеном Майерсом знакомит нас с предположением о совсем другой цели постройки Великих пирамид Египта, ранее считавшимися только культовыми сооружениями. Из эксклюзивного интервью с известным британским писателем, журналистом и исследователем Грэмом Хэнкоком мы узнаем о тайнах “Монумента Йонагуни” и “Марсианского сфинкса”. В студии Алексей Комогорцев.
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