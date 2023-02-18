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Насколько опасны новые поставки вооружения Западом

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Новые поставки Запада: что не страшно, а что представляет серьёзную опасность?
Повлияет ли новое оружие на ход боевых действий, и приведёт ли к перелому? В чём проблема поставляемых вооружений? Почему США резко начали наращивание производства снарядов? Будут ли Киеву поставлены истребители? Разбор новых поставок западного оружия делаем с директором Института изучения национальных кризисов Николаем Сорокиным. Ведущая – Анна Скок.

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#ДеньТВ #оружие #поставкиоружия #вооружение #Leopard #танки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZHbYUtSuiRE
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